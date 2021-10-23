Відновлено роботу групи, яка координуватиме у регіонах боротьбу з ковідом

Роботу групи, яка координуватиме регіони у боротьбі з пандемією коронавірусу, буде поновлено.

Таке рішення ухвалили під час засідання комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, повідомив Міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов.

Її учасники виїжджатимуть з метою моніторингу ситуації на місцях щодо реагування на поточні проблеми та виклики, пов’язані з пандемією.

До складу групи увійдуть фахівці Мінрегіону, МВС, МОЗ та Держпродспоживслужби.

“Нагальні питання, які маємо сьогодні, — посилення заходів епідемічної безпеки в регіонах, перехід деяких областей на “червоний” рівень епіднебезпеки, нарощування темпів вакцинації та відновлення роботи групи, яка буде моніторити ситуацію на місцях щодо оперативного розв’язання проблемних питань стосовно COVID-19”, – зазначив Чернишов.

Нагадаємо, відсьогодні “червоний” рівень епідемічної небезпеки почав діяти на території Сумської області.

“Червоними” також є Дніпропетровська, Донецька, Запорізька, Одеська, Херсонська і Чернігівська області. З вівторка, 26 жовтня “червоний” рівень епідемічної небезпеки встановлять у Рівненській та Миколаївській областях.

Водночас “жовтий” рівень встановлено на Вінниччині, Закарпатті, Кіровоградщині і Полтавщині. Решта областей – “помаранчеві”.

З 21 жовтня набули чинності нові правила перевезення пасажирів між областями. Для міжрегіональних поїздок у громадському транспорті потрібно використовувати або документ про щеплення проти COVID-19 або негативний результат тестування на ковід. За першу добу дії нових правил проїзду до поїздів не допущено 175 пасажирів.