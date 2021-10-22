Ляшко назвав умову скасування COVID-обмежень в Україні

Почати відмовлятися від коронавірусних обмежень можна буде після того, як 70% українців будуть вакциновані.

Україна зможе поступово відмовлятися від коронавірусних обмежень після того, як COVID-щеплення отримають не менше 70% українців.

Про це міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко заявив в ефірі "Свободи слова Савіка Шустера".

"Країни європейського регіону, які почали вакцинацію, за 4-5 місяців дійшли до порога 70%. Решта підсилюють роль держави, втручання для того, щоб збільшити кількість вакцинованих серед 30%, які не хочуть або бояться", - сказав Ляшко.

"У скандинавських країнах вже відміняють маски в транспорті, тому що відсоток вакцинації вже більше 75%", - додав міністр.

За його словами, теперішня динаміка вакцинації свідчить, що 70% українців будуть вакциновані. Після досягнення цього показника Україна зможе поступово відмовлятися від коронавірусних обмежень.

Нагадаємо, за минулу добу в Україні зафіксовано 23 785 нових підтвердженіх віпадків коронавірусної хвороби COVID-19. Захворіли, зокрема, 1800 дітей та 391 медпрацівник.