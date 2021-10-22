За добу в Україні від ковіду померли 614 осіб, це найбільша добова смертність за весь час пандемії

За минулу добу в Україні зафіксовано 23 785 нових підтвердженіх віпадків коронавірусної хвороби COVID-19. Захворіли, зокрема, 1800 дітей та 391 медпрацівник.

Про це повідомляє міністерство охорони здоров'я.

Госпіталізовано за добу 5 141 особу. 614 пацієнтів померли. Одужали - 8 530 осіб.

За весь час пандемії в Україн захворіло - 2 725 385 людей, одужало - 2 361 365. Від ускладнень захворювання померли 63 003 людини.

Всього було здійснено 13 854 545 ПЛР-тестувань.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Львівській (1647), Дніпропетровській (1641), Одеській (1484), Запорізькій (1391) областях і місті Київ (1323).

Кількість захворювань в регіонах за добу:

м. Київ – 1323 випадки;

Вінницька область – 558 випадків;

Волинська область – 528 випадків;

Дніпропетровська область – 1641 випадок;

Донецька область – 1178 випадків;

Житомирська область – 1144 випадки;

Закарпатська область – 238 випадків;

Запорізька область – 1391 випадок;

Івано-Франківська область – 599 випадків;

Київська область – 811 випадків;

Кіровоградська область – 168 випадків;

Луганська область – 603 випадки;

Львівська область – 1647 випадків;

Миколаївська область – 433 випадки;

Одеська область – 1484 випадки;

Полтавська область – 1020 випадків;

Рівненська область – 865 випадків;

Сумська область – 1305 випадків;

Тернопільська область – 696 випадків;

Харківська область – 1306 випадків;

Херсонська область – 1248 випадків;

Хмельницька область – 1294 випадки;

Черкаська область – 671 випадок;

Чернівецька область – 601 випадок;

Чернігівська область – 1033 випадки.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Також повідомляється, що за минулу добу вакциновано проти ковіду 269 666. Одну дозу отримали 184 107 людей, повністю імунізовані - 85 559 людей.

У МОЗ зазначили, що95% госпіталізованих із COVID-19 минулого тижня - невакциновані.

Нагадаємо, 11 жовтня Кабінет Міністрів посилив правила для пасажирських перевезень у регіонах, де встановили "жовтий", "помаранчевий " або "червоний" рівень епіднебезпеки. Як у водіїв, так і у пасажирів вимагатимуть наявність документів, які б підтверджували їхню COVID-безпечність.

21 жовтня нові правила набули чинності. Також на залізничних вокзалах України почали відкривати пункти вакцинації і тестування на COVID-19. У перший день на вокзалах вакцинували 500 осіб, 30 не допустили до поїздки та одного зняли з рейсу.

Основними поширювачами інфекції залишаються невакциновані люди. Так, щеплені теж можуть хворіти, але в середньому їхні ризики передати вірус іншому майже вдвічі нижчі, ніж у невакцинованих. Докладніше про це читайте в матеріалі LB.ua "Чи можуть вакциновані переносити коронавірус?".