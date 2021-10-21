Невакциновані туристи тепер мають 72 години на встановлення застосунку "Вдома", поки не зроблять тест

Якщо людина не зробила тест, застосунок деактивується, а інформація передається до правоохоронних органів.

Міністерство цифрової трансформації оновило роботу застосунку "Вдома" для тих, хто повертається в Україну з-за кордону.

Про це повідомляє пресслужба Мінцифри.

Відтепер встановлювати його потрібно буде на 72 години, до моменту, поки людина зробить ПЛР-тест чи тест на антиген. Відповідні зміни ухвалив уряд.

Необхідності проходити контроль на основі даних геолокації та розпізнавання обличчя більше не буде.

“Мінцифра розробила застосунок "Вдома" у найважчий для країни час, за кілька днів. Він успішно виконав свою функцію. За минулий рік застосунком скористались майже 1 млн людей, які поверталися з-за кордону і проходили 14 днів самоізоляції. Завдяки застосунку вони могли робити це вдома в зручних умовах. Або ж здати ПЛР-тест і завершити самоізоляцію. Тепер, враховуючи актуальну ситуацію, Вдома змінить свої функції. Його потрібно буде встановлювати лише на 72 години і не потрібно буде регулярно проходити контроль за даними геолокації та робити фото", - зазначив міністр Михайло Федоров.

Для реєстрації у застосунку потрібно буде вказати такі дані:

прізвище, ім’я, по батькові;

серія та/або номер паспорта;

місце самоізоляції;

номер телефону.

Після цього упродовж 72 годин людина має зробити ПЛР чи антиген-тест. У застосунок має підтягнутися негативний результат. Тест обов’язково має бути зроблений у лабораторії, верифікованій Міністерством охорони здоров'я. Після цього застосунок можна видалити. У разі позитивного результату потрібно зателефонувати своєму сімейному лікарю.

Якщо ж людина з будь-яких причин не зробила тест після перетину кордону, через 72 години застосунок деактивується, а інформація автоматично передається до правоохоронних органів, які вибірково перевірятимуть її перебування в місці самоізоляції.

Якщо ж людина не захоче встановлювати застосунок, то їй доведеться пройти 14-денну обсервацію, а іноземцям відмовлятимуть у в’їзді на територію України.

Нагадаємо, в червні 2021 року Кабінет Міністрів скасував зобов'язання встановлювати мобільний додаток "Дій вдома" для тих, хто повертається в Україну з-за кордону.

Минулого року людина, яка поверталася з країни "червоної" зони, повинна була пройти самоізоляцію протягом 14 днів, встановивши додаток "Дій вдома", але за бажанням можна було також пройти ПЛР-тестування в будь-якій лабораторії, акредитованій Центром громадського здоров'я. Тоді також повідомлялося, що в разі негативного тесту самоізоляція припиняється.