В Україні за добу зробили рекордну 251 тисячу щеплень від COVID-19

В Україні за добу 20 жовтня зробили рекордну кількість щеплень від коронавірусної хвороби COVID-19 - понад 251 тисячу. Про це повідомила пресслужба Міністерства охорони здоров'я.
Першу дозу отримали 165 649 людей, другу - 85 605людини.
Від початку вакцинальної кампанії щеплено вже 8,37 млн осіб (20% населення), у тому числі повністю - 6,74 млн (16,3% населення).
Найпопулярнішою в Україні є вакцина Pfizer - 3,4 млн вакцинованих, на другому місці - Sinovac/Coronavac - 2,4 млн, далі йдуть AstraZeneca - 1,5 млн і Moderna - 1,1 млн,
Загальна кількість зроблених щеплень вже перевищила 15,1 млн.
|Основні показники
|Значення
|Кількість вакцинованих осіб від COVID-19 осіб(від початку кампанії):
|8373552
|отримали одну дозу, усього
|8373550
|отримали дві дози, усього
|6743615
|щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього
|487187
|щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього
|2361966
|щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього
|3375055
|щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього
|1026622
|щеплено вакциною ЯНССЕН, усього
|20680
|щеплено вакциною МОДЕРНА, усього
|1102042
|Кількість вакцинованих від COVID-19 осіб (за добу):
|251254
|отримали одну дозу, усього
|165649
|отримали дві дози, усього
|85605
|щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього
|0
|щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього
|79075
|щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього
|126019
|щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього
|46160
|щеплено вакциною ЯНССЕН, усього
|0
|щеплено вакциною МОДЕРНА, усього
|0
Нагадаємо, що 15 жовтня перший регіон України - Херсонська область - увійшов до "червоної" зони адаптивного карантину. З 18 жовтня до нього приєдналися ще чотири: Запорізька, Одеська, Донецька та Дніпропетровська області.
З 23 жовтня у "червону" зону увійде Сумська область.