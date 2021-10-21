В Україні за добу зробили рекордну 251 тисячу щеплень від COVID-19

Люди почали активніше вакцинуватися після введення "червоних" зон.

В Україні за добу 20 жовтня зробили рекордну кількість щеплень від коронавірусної хвороби COVID-19 - понад 251 тисячу. Про це повідомила пресслужба Міністерства охорони здоров'я.

Першу дозу отримали 165 649 людей, другу - 85 605людини.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено вже 8,37 млн осіб (20% населення), у тому числі повністю - 6,74 млн (16,3% населення).

Найпопулярнішою в Україні є вакцина Pfizer - 3,4 млн вакцинованих, на другому місці - Sinovac/Coronavac - 2,4 млн, далі йдуть AstraZeneca - 1,5 млн і Moderna - 1,1 млн,

Загальна кількість зроблених щеплень вже перевищила 15,1 млн.

Основні показники Значення Кількість вакцинованих осіб від COVID-19 осіб(від початку кампанії): 8373552 отримали одну дозу, усього 8373550 отримали дві дози, усього 6743615 щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього 487187 щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього 2361966 щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього 3375055 щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього 1026622 щеплено вакциною ЯНССЕН, усього 20680 щеплено вакциною МОДЕРНА, усього 1102042 Кількість вакцинованих від COVID-19 осіб (за добу): 251254 отримали одну дозу, усього 165649 отримали дві дози, усього 85605 щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього 0 щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього 79075 щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього 126019 щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього 46160 щеплено вакциною ЯНССЕН, усього 0 щеплено вакциною МОДЕРНА, усього 0

Нагадаємо, що 15 жовтня перший регіон України - Херсонська область - увійшов до "червоної" зони адаптивного карантину. З 18 жовтня до нього приєдналися ще чотири: Запорізька, Одеська, Донецька та Дніпропетровська області.

З 23 жовтня у "червону" зону увійде Сумська область.