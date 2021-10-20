У "червону" карантинну зону перевели Сумщину

Найсуворіші обмеження через коронавірус в області набудуть чинності 23 жовтня.

Сумська область із суботи, 23 жовтня, переходить у "червону" карантинну зону.

Таке рішення сьогодні ухвалили на позачерговому засіданні Державної комісії з питань

техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, повідомив міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов.

"За результатами Державна комісія вирішила встановити з 00 години 00 хвилин 23 жовтня 2021 року “червоний” рівень епідемічної небезпеки поширення COVID-19 на території Сумської області та застосувати на території Сумської області обмежувальні протиепідемічні заходи, передбачені для “червоного” рівня епідемічної небезпеки", - написав Немчінов у своєму телеграм-каналі.

Також уряд доручив місцевій владі в Чернігівській, Львівській, Рівненській та Житомирській областях посилити контроль за дотриманням протиепідемічних норм, збільшити ліжковий фонд та запровадити додаткові карантинні обмеження на територіях об’єднаних територіальних громад, в яких фіксуються найбільші спалахи захворюваності на COVID-19.

Раніше сьогодні прем’єр Денис Шмигаль заявив, що "червона" зона може збільшитися, але повного локдауну у всій країні не буде.

Нині в "червоній" зоні перебувають п’ять областей: Херсонська, Запорізька, Одеська, Донецька та Дніпропетровська.

Міський голова столиці Віталій Кличко заявив, що Київ на порозі "червоної" зони і закликав обирати вакцинацію, а не ізоляцію.