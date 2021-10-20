Нові карантинні обмеження: книгарень більше не буде, а COVID-19 залишиться

Книгарні — найбільший розсадник коронавірусу. Принаймні так вважає МОЗ. Міністерство охорони здоров’я оприлюднило оновлені карантинні заходи, де передбачено закриття книгарень, які поставили у один ряд з магазинами госптоварів та взуття. Чиновники вважають, що саме в книгарнях є величезні черги та натовпи. Приємно, що керманичі такої високої думки про стан галузі, але це доводить той факт, що до книгарень вони навіть не заглядали.

Фото: upba.org.ua

На всю Україну лишилося не більше двохсот книгарень. За півтора року через карантин та примусове закриття збанкрутувало більше п’ятдесяти книгарень. Під час карантину навіть у супермаркетах забороняли продавати книжки без жодних пояснень. Горілка та солоні огірки перемогли їжу для мозку. Інтернет-торгівля займає не більше 20% книжкового ринку, тому навіть шалене зростання онлайн-продажів не врятувало ситуацію.

Це боляче вдарило по видавничій галузі. Сьогодні ми спостерігаємо падіння випуску книжок на 11% порівняно з кризовим 2020 роком. Зараз видається близько 800 000 книжок на місяць — це менше, ніж 1/50 книжки на одного громадянина України. Цей показник також включає держзамовлення на підручники, тобто без підручників цифри взагалі були б трохи більше нуля.

Результати минулого пандемічного 2020 року:

падіння виробництва різножанрової вітчизняної літератури на 25%;

припинення діяльності понад 300 видавництв;

закриття близько 50 книгарень;

звільнення понад 15% персоналу.

2021 рік також почався з локдауну і закриття книгарень. На жаль, наші сподівання на підтримку з боку Кабінету Міністрів не виправдали себе — видатки на підтримку книговидання у Державному бюджеті на 2021 рік становили лише 60,7% від закладених на 2020 рік. Імовірно, 2021 рік, у порівнянні з попереднім, завершиться втратою 25-30% видань за назвами та 50% за накладами. Цей рік для видавничої галузі може стати найпровальнішим за всю історію незалежної України.

У країнах Європейського Союзу, зокрема в Німеччині та Франції, книгарням дозволяється працювати навіть в умовах жорстких карантинних обмежень. Книга, на погляд європейців, — соціально важливий продукт. В Україні свій особливий підхід: хворих все більше, кисню все менше, скорочуємо видатки, закриваємо книгарні та знищуємо книговидавничу галузь. Влада послідовно програє у боротьбі з пандемією і позбавляє країну цивілізованого майбутнього.

Новий локдаун неминучий, але якщо бездіяльно чекати, він доб'є останні книгарні та книговидавничу галузь в цілому. У зв'язку із вкрай важким становищем та величезними ризиками правління Громадської спілки «Українська асоціація видавців і книгорозповсюджувачів» вчергове звернулася до Кабінету Міністрів України з вимогою надання офіційного дозволу на продаж книжок під час локдауну як соціально значущого продукту. Видавці розраховують на підтримку цього звернення з боку Міністерства культури та інформаційної політики України.

Крім того, «Українська асоціація видавців і книгорозповсюджувачів» як представник видавничої спільноти України відправила листа до Президента України В. Зеленського з проханням особисто втрутитися та захистити майбутнє української книги. Повний текст листа до Президента та звернення до Кабінету Міністрів можна знайти на сайті УАВК.

Особисто від себе хочу зауважити, що питання книговидання — це питання національної безпеки. Поки пляшка алкогольного напою буде залишатися більш пріоритетним та захищеним державою продуктом, ніж українська книга чи підручник, ми ризикуємо втратити себе як націю. Така руйнівна абсурдна політика призведе до повної деградації та втрати покоління українців, яке сьогодні ще мріє про щасливе майбутнє України. Ще не все втрачено, шанси є, але якщо не виправити ситуацію сьогодні, завтра наші діти будуть мріяти про щасливе майбутнє в іншій країні. Отже, думайте.