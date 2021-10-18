«1984» в 2021-м?

Во-первых, отсутствие такого сценария обезоруживает дипломатию: он должен быть «военным тылом» для дипломатических побед, то есть тут важна не сама возможность его реализации, сколько сам факт его наличия, что для побед на дипломатическом фронте — условие, конечно, не достаточное (нужны ещё и собственно усилия МИД и др., причём усилия грамотные), но являющееся совершенно необходимым.

Это — как атомная бомба: не столько для сбрасывания, сколько для поддержки дипломатических усилий; у нас её нет — стало быть, должно быть что-то другое, ну хотя бы план, это уж как минимум.

«Военные шутят острей, чем дипломаты», — прокомментировали однажды в жюри КВН победу одной из команд.

Во-вторых, отсутствие такого плана-сценария усугубилось заявлением официального лица насчёт того, что вернуть территории военным путём мы можем, но не будем — ввиду необратимых жертв; так что получается, что военного сценария не просто нет, но и вроде как и не предвидится! А чего мы в таком случае хотим от дипломатов? После заявлений о том, что воевать мы, по сути, не намерены? Какая здесь может быть дипломатия, если ей наносят удар сзади свои же? Больше похоже на нож в спину: мы, мол, хотим, но не военным путём, а дипломатическим, каковой дипломатический тоже делаем тоже делаем невозможным такими заявлениями!

Ну а в-третьих, важно, что это «хотим, но не станем» прозвучало от человека, чья должность называется «секретарь» (то же, что и «секретарша», но в мужском роде — не путать с секретарями генеральными) — в то время, кстати, как российский его коллега хотя бы именуется не секретаршей в мужском роде, а заместителем, и сам факт, что такие заявления от власти по столь принципиальному вопросу делаются на таком секретарском уровне, дик и одиозен! Если уж что-то на эту тему заявлять от власти — то только Президенту, иначе это преступная анархия (ещё и капитулянтская) в военное время, что недопустимо. То есть тут должно действовать либо Первое лицо, либо кто-то не из власти вообще, говорящий (как, например, экс-министр внутренних дел) не «официально от имени Украины», а от себя лично, но своим политическим весом создавая альтернативу в противовес безмозглому капитулянтству тех, кто капитулировать и не уполномочен.

И не нужно тут вспоминать всуе Минск: ни там, ни где-то ещё не договаривались о роспуске украинской армии и/или её Генштаба, что фактически может вытекать из безответственных заявлений — вместе с вопросом: а зачем тогда стране армия? Для перестрелок на линии огня и парадов? А возвращать территории она, значит, не намерена даже гипотетически? И заявления об этом делаются от имени Совета национальной безопасности и обороны? Сосредоточенного, кстати, в последнее время не на безопасности, а на внутренних вопросах совсем иного рода.

Я не за войну, я за мир. Но для его достижения — хотя бы не нужно мешать дипломатам глупыми «откровениями» на тему «мы воевать всё равно не будем». Именно эти заявления делают военный щит дырявым. Если военный сценарий придётся использовать, это очень плохо, но если его даже и нет вообще, то это преступление.

Не нужны Донбасс и Крым? Так скажите об этом прямо, но за что тогда гибнут люди уже более 7 лет?

СтОит ли «раскачивать вагоны», чтоб думали, будто мы едем?

Завершу — цитатой из великой антиутопии: «цель войны — не избежать захвата своей территории, а сохранить общественный строй», и далее: «сделавшись постоянной, война перестала быть войной». Автор — Джордж Оруэлл, «1984», написано в 1948-м году.

Это такую войну собирается вести Данилов?