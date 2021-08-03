Президент Володимир Зеленський висловив упевненість, що Крим рано чи пізно буде звільнено з-під російської окупації.

Про це він сказав у інтерв'ю телеканалу "Дом", фрагмент якого виклали в соціальних мережах вранці 3 серпня.

"Ось ці люди, які окупували, - вони ніколи не будуть, знаєте, вони ніколи не будуть любити Крим так, як любимо ми. Для тебе ця природа унікальна, для тебе це море - це дитинство, для тебе ці рапани - смачні. І ти, коли їси ці рапани... я шукаю, а де там пісочок, тому що в дитинстві було так на зубах. Це ж неможливо прищепити. Це моє, я цей Крим знаю", - сказав Зеленський під час інтерв'ю.

"Це не їхня земля, вони не будуть тут. Їхні покоління тут рости не будуть, і діти їх тут не перебувають, і вмирати вони за нашу землю не будуть. Це ніколи не буде російською територією, просто ніколи. Не можна в голову прошити татарам і сказати: "Та ні, тут вас не було, там була депортація - це все, значить, придумали". Та неможливо це. Та хоч перепишіть історію, хоч усі міста перейменуйте - Ялту тощо. Зітріть цю історію. Та неможливо це. Всі вони повернуться до себе додому. Питання часу", - заявив президент України.

Нагадаємо, Росія окупувала Крим навесні 2014 року на фоні втечі президента Віктора Януковича, після того як у регіоні пройшов незаконний референдум про "самовизначення". Згідно з даними РФ, за входження півострова до складу Росії проголосували 96,77% виборців, у Севастополі - 95,6%.

Світова спільнота не визнала результатів референдуму, і через захоплення Криму проти РФ ввели кілька пакетів санкцій Євросоюзу та США.

Україна вважає Крим тимчасово окупованим.