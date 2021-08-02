Захист Шандри має намір поскаржитись в ЄСПЛ на розмір застави

Народні депутати фракції «Європейська Солідарність» прийшли на засідання суду у справі директора «Кузні на Рибальському» Валерія Шандри, щоб проконтролювати законність дій. Про це під час акціїї на підтримку Шандри заявив народний депутат Ростислав Павленко. Він також повідомив, що захист Павленка має намір подати позов до Європейського суду з прав людини, оскільки вважає, що розмір застави не відповідає правосуддю, і Шандру тримають за ґратами штучно.

«Про те, що відбувалося 29 числа, захист буде подавати до Європейського суду з прав людини, тому що там є абсолютно чіткий склад тортур, знущань, бо ставити такий обсяг застави, який виставлено і генералам, і виробничнику Шандрі, він не має ніякого стосунку ні до правосуддя, ні до здорового глузду, тому що тримати штучно людей за ґратами – це є тортури і всім, хто був причетний до цих неправомірних рішень, ще доведеться відповідати. Тому боротьба попереду», – наголосив Ростислав Павленко.

«Ми якраз тут для того, щоб засвідчити, що все відбулося відповідно до закону, щоб прокурори не шукали ніяких відмовок і відмазок для того, щоб не з’явитися в суд, для того, щоб у суддів були підстави не розглядати цю справу сьогодні. Я можу десь зрозуміти поведінку прокурорів, хоча вона не має нічого спільного з нормальною мораллю, ні з юридичною позицією, але тим, як було підготовлено справу, тим, як було обґрунтовано обвинувачення, зрозуміло, що неупереджений суд розніс би це в кілька хвилин і закінчилося б це звільненням цих людей», – вважає депутат.

За його словами, винесення застави в понад 400 млн грн – це, за визначенням європейських міжнародних інституцій, є тортурами, «тому що неможливо виносити безальтернативний арешт, а така сума це очевидно безальтернативний арешт», зауважив Павленко.

«Процесуальний кодекс чітко каже, що суд мав би керуватися обставинами справи, не обсягом так званої шкоди, тому що вона ще не доведена, а обставинами справи і майновим станом обвинувачуваних. Жодним чином ні обставини справи, ні тим більше майновий стан обвинувачених не підводять до таких астрономічних сум, тому, якщо в Апеляційному суді справді буде здійснено правосуддя, ці всі позиції мали б бути переглянуті і люди мали б опинитися на волі», – додав депутат.