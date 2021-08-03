НАБУ попередило СБУ про кримінальну відповідальність за приховування Чауса

Екссуддю чекають на допитах та в суді.

Національне антикорупційне бюро вимагає від Служби безпеки України забезпечити явку колишнього судді Дніпровського районного суду Києва Миколи Чауса на засідання Вищого антикорупційного суду і на допити до детектива НАБУ.

Про це йдеться у вимозі, надісланій НАБУ в СБУ у понеділок, 2 серпня.

"Вимагаємо забезпечити доставлення затриманого в наступне судове засідання, яке відбудеться 4 серпня о 14 год. в приміщенні Вищого антикорупційного суду... для вирішення питання щодо застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під варто. Крім того, вимагаємо забезпечити явку підозрюваного до старшого детектива Національного бюро Нестеренка О.І. для допиту як підозрюваного та вручення процесуальних документів у кримінальному провадженні", - сказано в документі.

Бюро попередило, що приховування інформації про місцезнаходження екссудді є фактичним сприянням в ухиленні від кримінального судочинства та може містити ознаки злочину у вигляді перевищення службових повноважень.

"КПК України передбачає, що у випадку виявлення розшукуваної особи, її мають передати уповноваженому представнику органу досудового розслідування. Натомість маємо ситуацію фактичного переховування підозрюваного співробітниками СБУ та ігнорування процесуального закону", - заявили в НАБУ.

Нагадаємо, що колишній суддя з 2017 року ховався від НАБУ в Молдові, але на початку квітня Чаус зник у центрі Кишинева. Правоохоронні органи Молдови назвали зникнення Чауса викраденням. Міністерство закордонних справ України заперечило причетність держави до викрадення Чауса, але журналістські розслідування свідчать, що викрадачі можуть бути пов'язані з розвідувальними і правоохоронними органами України.

Україна вимагала його екстрадиції за звинуваченням в корупції.

30 липня Чаус несподівано знайшовся у одному з сіл Вінницької області, звідки його відвезли у Київ співробітники СБУ. Відтоді його місцеперебування не повідомлялось.

За словами адвоката Ростислава Кравця, екссуддя не є поки що затриманим і має статус підозрюваного у справі НАБУ про хабарництво та статус постраждалого у справі СБУ про викрадення.