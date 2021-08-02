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Запобіжний захід для Чауса планують обрати в середу

Екссуддя знаходиться у Києві в руках СБУ.

Фото: Lb.ua

Вищий антикорупційний суд розглядатиме клопотання про обрання запобіжного заходу для колишнього судді Дніпровського районного суду Києва Миколи Чауса у середу, 4 серпня.

Пресслужба ВАКС повідомила, що клопотання надійшло в неділю, але обрати запобіжний захід не змогли через відсутність підозрюваного.

"Учора, 01 серпня 2021 року до ВАКС від НАБУ надійшло клопотання про обрання запобіжного заходу екссудді Дніпровського райсуду Києва. Розгляд зазначеного клопотання було розпочато 01 серпня 2021 року, проте, у зв’язку із відсутністю підозрюваного судове засідання було відкладено на 4 серпня 2021 року о 14:00", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що колишній суддя з 2017 року ховався від НАБУ в Молдові, але на початку квітня Чаус зник у центрі Кишинева. Правоохоронні органи Молдови назвали зникнення Чауса викраденням. Міністерство закордонних справ України заперечило причетність держави до викрадення Чауса, але журналістські розслідування свідчать, що викрадачі можуть бути пов'язані з розвідувальними і правоохоронними органами України.

Україна вимагала його екстрадиції за звинуваченням в корупції.

30 липня Чаус несподівано знайшовся у одному з сіл Вінницької області, звідки його відвезли у Київ співробітники СБУ. За словами адвоката Ростислава Кравця, екссуддя не є поки що затриманим і має статус підозрюваного у справі НАБУ про хабарництво та статус постраждалого у справі СБУ про викрадення.

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