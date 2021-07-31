СБУ про Чауса: "викрадення" не було, діяли у межах закону, а екссудді надається медична допомога

Служба безпеки України не “викрадала” колишнього суддю Дніпровського районного суду м. Києва Миколу Чауса, а діяла в межах закону та своїх повноважень.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби СБУ.

“Нагадаємо: саме СБУ з травня 2021 року здійснює досудове розслідування кримінального провадження за фактами викрадення екссудді Чауса та незаконного переправлення його через державний кордон. У своїх діях Служба безпеки України виходить з того, що згідно з Конституцією України життя людини є найвищою цінністю. І співробітники СБУ виконували свої посадові обов’язки в рамках розслідування відповідного кримінального провадження. Будь-які спроби представити суспільству інформацію в іншому ключі є звичайними маніпуляціями”, – йдеться у повідомленні.

У СБУ зазначили, що “вчора на гарячу лінію Служби безпеки звернулася особа, яка повідомила, що до однієї з селищних рад Вінницької області прибув чоловік, який представився Миколою Чаусом і попросив викликати саме співробітників СБУ”.

Згодом слідчі СБ України отримали від Чауса дані, які свідчать про його викрадення, позбавлення волі та застосування до нього інших протизаконних дій.

“У зв’язку з відповідною заявою щодо пана Чауса вжито заходів для забезпечення його безпеки. Зважаючи на його фізичний і моральний стан після тривалого позбавлення волі, наразі йому надається необхідна медична допомога. Про це окремо поінформовано дружину пана Чауса, слідчі СБУ знаходяться в постійному контакті з його родичами”, – додали у СБУ.

Служба безпеки України встановлює всі обставини викрадення екссудді, позбавлення його волі та встановлення осіб, які це скоїли.

Колишнього суддю Дніпровського райсуду Києва Миколу Чауса підозрюють в отриманні в серпні 2016 року $150 тис. хабаря за умовний термін для 74-річної пенсіонерки, яка торгувала димедролом та іншими наркотичними речовинами. Отримані гроші суддя засунув у скляні банки, одну з яких встиг закопати. Заарештувати його тоді не вдалося, оскільки парламент не зміг оперативно розглянути це питання. Після втечі Чаус переховувався у Молдові. Там він попросив політичного притулку, але йому відмовили.

На початку квітня цього року повідомлялося, що Чауса викрали в Молдові і вивезли на територію України. МВС Молдови повідомило, що за викраденням Чауса можуть стояти іноземці і що частина з них після цього виїхала в Україну. Тривалий час місце перебування Чауса було невідоме.

НАБУ оприлюднило заяву про те, що правоохоронці затримали суддю, однак не виходять на зв'язок із Бюро. У НАБУ закликали цих правоохоронців зв'язатися з ними.

Антикорупційне бюро також оприлюднило кадри погоні за кортежем, в якому нібито працівники СБУ перевозили Чауса до Києва.

Адвокат Ростислав Кравець, який представляє інтереси Чауса, заявив, що звернувся до СБУ з вимогою допустити його до свого підзахисного. У відомстві йому відповіли, що суддя Чаус офіційно не перебуває в будівлі СБУ.

Захисник Чауса Олександр Вишневий заявив, що адвокатів все ще не пускають до екссудді, а правоохоронці досі не повідомили, у якому саме відомстві він перебуває.