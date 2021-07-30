Обвинувачені у справі "Кузні на Рибальському" звернуться у ЄСПЛ через політичний тиск, – адвокати

Захисники кажуть, що підозрювані перебувають під вартою майже місяць і за цей час не здійснено відповідних слідчих дій.

Підозрювані у справі "Кузні на Рибальському" подадуть позов до Європейського суду з прав людини через політичні переслідування. Про це під час брифінгу повідомили адвокати Ілля Новіков і Грегорі Туан діт Дюдон.

Адвокат Ілля Новіков зазначив, що, за інформацією захисників, підозрювані перебувають під вартою майже місяць і за цей час не здійснено відповідних слідчих дій.

"За весь цей час слідство не проводило ані допиту, ані будь-яких слідчих дій. І я не можу, і мої колеги не можемо сприймати цю ситуацію інакше, як катування і моральний тиск на заарештованих. Враховуючи контекст ситуації, ми розуміємо, що єдина мета такого тиску може бути спроба примусити їх дати неправдиві свідчення проти Петра Порошенка. Ми розуміємо, що єдиною метою, чому слідство, яке наполягало на арешті, зараз не поспішає провести ці допити, це те, що вони не піддалися цьому тиску", - сказав він.

За словами адвоката Грегорі Туант діт Дюдона, затягування розгляду цієї справи призводить до порушення прав людини. "Цей факт порушує прямо багато статей Європейської конвенції прав людини. Це також прямо вказує на напружений політичний контекст на ту ситуацію, яка склалася задля приниження, паплюження образу попередньої адміністрації і попереднього президента. Всі хиби пояснюються тим, що президентом тоді був Порошенко", - сказав він.

Він додав, що стурбований критичним становищем і напруженим контекстом, а також прихованими мотивами, що стоять за цим процесом.

"Нас турбує те, що звинувачення не спирається на якісь доказові матеріали, докази вини. Це виявляє прямо політичну мотивацію справи. Слідчий суддя Соколов встановив нечуваний розмір застави. Це пряма ознака, що все, що потрібно прокуратурі – це звинуватити в усіх гріхах і переслідувати саме працівників попередньої адміністрації. Мені здається, що це занадто поважна справа, і владні органи Ради Європи розглянуть цей випадок дуже уважно. Тому що тут постають дуже важливі питання з приводу поваги до правовладдя, що, у свою чергу, є підвалиною національної демократії за стандартами Ради Європи", - зазначив Грегорі Туант діт Дюдон.

За словами Іллі Новікова, сума застави, призначена Печерським судом, є безпрецедентною для України і, всупереч законодавству, незіставна з матеріальним становищем підозрюваних.

"Застава понад 400 мільйонів гривень – це не тільки найбільша сума застави для України. Якби справа розглядалася в США, то такий розмір застави увійшов би в першу десятку за весь час і був би на четвертому, п’ятому, шостому та сьомому місцях", - сказав Новіков.

Крім того, Ілля Новіков наголосив, що прокурори не з’явилися на розгляд апеляції 29 червня і Офіс Генерального прокурора не зміг надати роз’яснення причин неявки прокурорів.

"Апеляційний суд Києва мав розглянути апеляції на ці арешти. Цього не відбулося. Прокурори не з’явилися на засідання, і коли депутати «Європейської Солідарності» прийшли в Офіс Генерального прокурора, щоб з’ясувати, чому прокуратура проігнорувала засідання у справі Павловського, пояснень, які задовольнили б, надано не було", - сказав він.

Нагадаємо, що у справі "Кузні на Рибальському" підозрюють главу правління цього підприємства Валерія Шандру та генерала Ігоря Павловського.

Правоохоронці раніше заявляли, що сума застави співмірна зі збитками, нібито заподіяними державному бюджету внаслідок контракту між Міноборони та "Кузнею на Рибальському". Нагадаємо, що Павловському та Шандрі інкримінують завдання збитків у справі про закупівлю військової техніки низької якості. Мова йде про військові катери, контракт на які було укладено 2016 року.