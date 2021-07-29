НАБУ передало до суду другу справу про розкрадання газу на ТЕЦ Дубневичів

Перша стосувалась 2013-2015 років, друга - 2016-2017 років.

Національне антикорупційне бюро і Спеціалізована антикорупційна прокуратура 29 липня передали до суду обвинувальний акт у справі про розкрадання 151,8 млн кубометрів газу співробітниками компаній "Енергія - Новий Розділ", "Енергія - Новояворівськ" та "Енергія" (кінцеві бенефіціари до 2020 року - брати Дубневичі, зараз - їх сини).

Про це йдеться на сайті НАБУ та у фейсбуці САП.

За даними слідства, підприємства-власники Новояворівської та Новороздільської ТЕЦ протягом 2016-2017 років уклали низку угод про закупівлю в "Нафтогазу" природного газу для виробництва теплової енергії населенню.

З метою здешевлення тепла для цієї категорії споживачів НАК постачав комерційним ТЕЦ газ за цінами, суттєво нижчими від ринкових. Однак, як встановили детективи НАБУ, більш як 150 млн куб. м "пільгового" газу, Новояворівська та Новороздільська ТЕЦ отримали незаконно, не плануючи використовувати його для потреб населення.

Газ пішов на виробництво електрики, прибутковість якого завдяки цьому перевищила 60%.

На думку детективів бюро, НАК "Нафтогаз України" в результаті цієї "схеми" було завдано збитків у розмірі 729,8 млн гривень.

Судитимуть п'ятьох осіб, в тому числі директорів ТОВ "Енергія - Новояворівськ" і ТОВ "Енергія - Новий Розділ", яких звинувачують за ч.5 ст.191 (розтрата), ч.3 ст.209 (відмивання грошей), ч.2 ст.366 (службове підроблення). Організатором схеми вважається радник директора ТОВ "Енергія", йому закидають ці ж статті Кримінального кодексу.

Нагадаємо, що це уже друга справа, яка стосується розтрати газу на ТЕЦ Дубневичів.

Першу передали до суду ще два роки тому, вона стосується привласнення 300 млн кубометрів газу в 2013-2015 роках.

Причетність Ярослава Дубневича та Богдана Дубневича до розкрадання газу на ТЕЦ, що їм належать, не була встановлена.

Зараз Новояворівська та Новороздільська ТЕЦ знаходяться в управлінні "Нафтогазу".