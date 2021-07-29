Заступник голови Харківської облради вийшов з-під арешту під заставу 4,75 млн гривень

Заступник голови Харківської обласної ради Андрій Малиш, якого підозрюють в отриманні мільйонного хабаря, 29 липня вийшов з-під арешту під заставу 4,75 млн гривень.

Про це повідомила "Укрінформу" речниця Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Ольга Постолюк.

"За підозрюваного вчора внесли заставу", - розказала Постолюк.

За його ймовірного спільника заставу 714 тисяч гривень внесли ще 27 липня.

Нагадаємо, що Андрія Малиша та адвоката Руслана Танабаша затримали 22 липня детективи НАБУ.

Слідство вважає, що Малиш вимагав 1,05 млн гривень від керівника обласного комунального підприємства за те, щоб його залишили на займаній посаді.

Дії Малиша кваліфікували за ч. 4 ст. 368 (отримання неправомірної вигоди) Кримінального кодексу, а адвоката - за ч.5 ст.27, ч.4 ст. 368 (пособництво в отриманні неправомірної вигоди) Кримінального кодексу.