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Україна почне збирати біометричні дані іноземців при оформленні віз

Процедура передбачає фотографування та сканування відбитків пальців.

Україна почне збирати біометричні дані іноземців при оформленні віз
Фото: prm.ua

Україна з 1 січня 2022 року почне збирати біометричні дані іноземців та осіб без громадянства під час оформлення віз.

Відповідне рішення Кабінет міністрів ухвалив у середу, 28 липня, на виконання прийнятого Верховною Радою закону.

"Під час подання візового клопотання уповноважені органи здійснюватимуть обов’язкову фіксацію біометричних даних візових аплікантів (фотографування обличчя та сканування відбитків пальців обох рук). Дані зберігатимуться у візовій інформаційно-телекомунікаційній системі 5 років, після чого знищуватимуться", - йдеться в повідомленні МЗС.

Це не стосуватиметься дітей до 12 років і осіб з дипломатичними або службовими паспортами.

МЗС підкреслює, що оформлення віз залишалося єдиною ланкою процесів ідентифікації іноземців та осіб без громадянства, яка не передбачала використання біометричних даних (вони фіксувалися під час прикордонного контролю, оформлення посвідок на проживання тощо).

Відповідні зміни внесено до правил оформлення віз для в'їзду в Україну і транзитного проїзду через її територію.

Нагадаємо, що у 2017 році Україна ввела обов'язкову фіксацію біометричних даних у пунктах пропуску через державний кордон для 70 країн, зарахованих до категорії міграційного ризику. До них було віднесено й Росія.

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