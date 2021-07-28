НАБУ повідомило директору державного елеватора про підозру в крадіжці зерна на 14,7 млн гривень

Національне антикорупційне бюро повідомило про підозру колишньому керівнику Партизанського елеватора, який є філією Державної продовольчо-зернової корпорації.

Про це повідомляється на сайті НАБУ.

Слідство вважає, що він може бути причетним до незаконного заволодіння зерном на суму понад 14,7 млн гривень.

"Протягом листопада – грудня 2019 року директор філії АТ «ДПЗКУ», зловживаючи службовим становищем, без дозволу власника, організував відвантаження зерна, яке знаходилось на балансі державної корпорації для реалізації комерційним структурам. Таким чином посадовець заволодів зерном загальною вартістю майже 15 млн грн, яке належало ДПЗКУ", - йдеться в повідомленні.

Підозрюваному інкримінують ч.5 ст.191 КК України.

Партизанський елеватор знаходиться в селищі Рикове (колишні Партизани) у Генічеському районі Херсонської області.

За даними ДПЗКУ, на ньому зберігають пшеницю, кукурудзу, ячмінь, ріпак, соняшник. Його місткість становить 72,7 тис. тонн, в тому числі елеваторна – 26,7 тис. тонн, складська – 46 тис. тонн.