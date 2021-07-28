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На Черкащині затримали агента військової розвідки РФ

Для виконання завдань країни-агресора чоловік хотів залучити військового ЗСУ. 

Фото: СБУ
Контррозвідка СБУ викрила на Черкащині агента російської розвідки (ГУ Генштабу Збройних сил РФ). Зловмисника зловили під час отримання секретної інформації про склад артилерійських боєприпасів, повідомили в пресцентрі Служби безпеки України. 

"Оперативники СБУ встановили, що мешканець Черкаської області був завербований російською спецслужбою на території РФ. Основне завдання, яке поставили перед українцем російські куратори, ‒ збір та передача інформації про військові стратегічні об’єкти. Щоб виконати вказівки російської розвідки, зловмисник намагався залучити до протиправної діяльності військовослужбовця Збройних Сил України", – йдеться у повідомленні.

Чоловік збирав інформацію про охорону, перелік та кількість боєприпасів на артилерійських складах регіону. Йому оголосили про підозру за ст. 111 Кримінального кодексу України – державна зрада. 

Нагадаємо, що ще одного завербованого ворожою розвідкою агента затримали менше місяця тому на Кіровоградщині. Чоловік за завданням російських кураторів збирав інформацію про місцевих посадовців та військовослужбовців. А саме - компрометуючі дані щодо них, а також відомості про їхні виїзди до РФ і тимчасово окупованих територій, наявність родинних зв’язків, майно тощо.

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