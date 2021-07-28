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У селі біля Коломиї легкомоторний літак упав на будинок, загинули чотири людини

Катастрофа сталась о 13:40.

Фото: ДСНС

У селі Шепарівці біля Коломиї літак упав на приватний житловий будинок. Внаслідок авіакатастрофи загинули чотири людини, повідомила пресслужба ДСНС.

Подія сталася близько 13:40 у середу.

Виникла пожежа, яку приїхали гасити рятувальники ДСНС.

Фото: ДСНС

На півночі Коломиї є невеликий аеродром, на якому регулярно проводять фестивалі малої авіації. Місцеві жителі неодноразово скаржилися на те, що літаки, які базуються на цьому аеродромі, літають над містом на дуже низьких висотах.

За неофіційною інформацією івано-франківського видання "Курс", один із загиблих - керівник цього аеродрому, відомий місцевий авіатор Ігор Табанюк.

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