Від початку доби окупанти на Донбасі тричі обстріляли українські позиції

На обстріли російсько-окупаційних військ українські військові відкривали вогонь у відповідь.

Від початку цієї доби, 27 липня, в зоні бойових дій на сході України зафіксовано 3 порушення режиму припинення вогню. Бойових втрат внаслідок ворожого вогню серед українських військових немає.

Про це повідомляє Штаб ООС.

Так, поблизу Золотого-4 та Водяного противник вів вогонь з мінометів 120-го калібру. У районі населеного пункту Катеринівка російські окупанти здійснили обстріл з ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї.

На обстріли російсько-окупаційних військ українські військові відкривали вогонь у відповідь.

Про дії збройних формувань РФ повідомлено представників ОБСЄ через Українську сторону СЦКК.

Нагадаємо, протягом минулої доби, 26 липня, в зоні проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі зафіксовано 15 порушень режиму припинення вогню. У результаті семеро військових дістали поранення.