Правильний діагноз – смертельне лікування: аналіз рецептів порятунку економіки від Олексія Любченка
Правильний діагноз – смертельне лікування: аналіз рецептів порятунку економіки від Олексія Любченка
Медальний залік літніх Олімпійських ігор-2020
Медальний залік літніх Олімпійських ігор-2020
Літак "Белавіа" подав сигнал лиха на шляху до Анталії (оновлено)
Літак "Белавіа" подав сигнал лиха на шляху до Анталії (оновлено)
​В Одесі знайшли повішеним заступника голови патрульної поліції Ізмаїла
​В Одесі знайшли повішеним заступника голови патрульної поліції Ізмаїла
Арабська весна і Майдан: Карфаген має бути зруйнований
Арабська весна і Майдан: Карфаген має бути зруйнований
Український плавець Михайло Романчук встановив олімпійський рекорд
Український плавець Михайло Романчук встановив олімпійський рекорд
Янукович-молодший передав листа Венедіктовій і вимагає, щоб його допитали
Янукович-молодший передав листа Венедіктовій і вимагає, щоб його допитали
Медальний залік літніх Олімпійських ігор-2020 після другого дня змагань
Медальний залік літніх Олімпійських ігор-2020 після другого дня змагань
Зеленський ухвалив кадрові рішення щодо п’ятьох топпосадовців СБУ
Зеленський ухвалив кадрові рішення щодо п’ятьох топпосадовців СБУ
ГоловнаСуспільствоВійна

Від початку доби окупанти на Донбасі тричі обстріляли українські позиції

На обстріли російсько-окупаційних військ українські військові відкривали вогонь у відповідь.

Від початку доби окупанти на Донбасі тричі обстріляли українські позиції
Фото: 112.ua

Від початку цієї доби, 27 липня, в зоні бойових дій на сході України зафіксовано 3 порушення режиму припинення вогню. Бойових втрат внаслідок ворожого вогню серед українських військових немає.

Про це повідомляє Штаб ООС.

Так, поблизу Золотого-4 та Водяного противник вів вогонь з мінометів 120-го калібру. У районі населеного пункту Катеринівка російські окупанти здійснили обстріл з ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї.

На обстріли російсько-окупаційних військ українські військові відкривали вогонь у відповідь.

Про дії збройних формувань РФ повідомлено представників ОБСЄ через Українську сторону СЦКК.

Нагадаємо, протягом минулої доби, 26 липня, в зоні проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі зафіксовано 15 порушень режиму припинення вогню. У результаті семеро військових дістали поранення.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,

Читайте також