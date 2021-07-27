До Харкова евакуювали двох поранених учора у зоні ООС жінок-військових

До шпиталю в Харкові 27 липня доправили двох поранених на Донбасі жінок-військовослужбовців. Одна з них перебуває в тяжкому стані.

Про це на брифінгу повідомив провідний хірург Військово-медичного клінічного центру Північного регіону Сергій Шипілов, передає Укрінформ.

"Сьогодні відбулася аеромедична евакуація двох військовослужбовців-жінок, які отримали вогнепальні осколкові поранення вчора на Донеччині. Кваліфікована допомога була надана на етапі військового мобільного госпіталю. У нас проведено додаткове обстеження. Одна жінка у стабільно важкому стані, вона отримала торако-абдомінальне поранення (яке одночасно вражає грудну клітку та черевну порожнину - ред.) з ушкодженням діафрагми, тонкої, товстої кишки, з наявністю металевого осколка в ділянці хребта" - розповів хірург.

Він додав, що торако-абдомінальне поранення має ризики багатьох ускладнень, і наразі дії медиків спрямовані на те, щоб їх уникнути чи мінімізувати.

За словами Шипілова, у Харкові 51-річній пораненій вже провели одну етапну операцію, усунули залишки внутрішньої кровотечі, також нейрохірурги планують видалення осколка з хребта. Відомо, що військова перебуває на службі вже понад 5 років.

"Друга жінка – в стані середньої важкості. Вона отримала непроникаюче вогнепальне поранення живота, а також поранення правої кінцівки. Вона отримує консервативне медикаментозне лікування", - повідомив лікар.

За його інформацією, жінці 47 років, у лавах ЗСУ вона півтора року. Обидві поранені родом із Сумщини, служать в одній бригаді за контрактом.

Від початку липня, уточнив Шипілов, до харківського шпиталю доправили з передової 10 поранених і 8 травмованих військовослужбовців, наразі на лікуванні перебувають 9 поранених, 3 травмованих і більше 20 хворих із зони ООС.

Як повідомляли, минулої доби, 26 липня, зафіксовано 15 порушень режиму припинення вогню. Внаслідок ворожих обстрілів чотири військовослужбовці отримали осколкові поранення, ще троє – бойові травми.