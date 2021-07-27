У поліції розповіли подробиці бійки на Київському морі

У Нових Петрівцях виник конфлікт між компаніями відпочивальників і місцевих мешканців.

Поліція Вишгородщини встановлює обставини конфлікту, який стався 24 липня на Київському морі. Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 125 (Умисне легке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.Триває досудове розслідування.

Як повідомляє пресслужба обласної поліції, близько опівночі надійшло повідомлення від жительки Києва про те, що у селі Нові Петрівці біля річки Дніпро б’ються 7-10 осіб.

Прибувши на місце події, правоохоронці встановили, що між компанією киян, які приїхали на відпочинок до села, та місцевими жителями виник конфлікт. Усі учасники конфлікту перебували у стані алкогольного сп’яніння.

За словами мешканців Києва, місцеві жителі кидалися до них у бійку, проте на час приїзду поліцейських між молодими людьми була словесна перепалка. Від запропонованої одразу швидкої медичної допомоги заявниця відмовилася.

Після зібрання всіх необхідних документів поліцейські провели компанію мешканців Києва, що складалася з чотирьох осіб.

"Для всебічного та повного розслідування поліція досі чекає довідки про ступінь тяжкості завданих тілесних ушкоджень", - сказано в повідомленні.

Як повідомляли, 21 липня на станції метро "Хрещатик" в Києві сталася бійка із застосуванням сльозогінного газу