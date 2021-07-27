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Літак Київ-Батумі вимушено сів у Тбілісі

Причиною стали сильні зливи й туман над Батумі.

Літак Київ-Батумі вимушено сів у Тбілісі
Фото: joinup.ua

Авіарейс Київ-Батумі, що виконується українською авіакомпанією Yanair, сьогодні змушений був приземлитися в Тбіліському аеропорту.

Про це повідомляє Грузія Online.

Причиною стали метеоумови - сильні зливи й туман над Батумі.

Пасажири перебували в аеропорту Тбілісі декілька годин. До цього моменту туман розсіявся і літак уже вилетів у напрямку Батумі.

"Усі інші регулярні рейси здійснюються за розкладом. Більше ніяких затримок через погодні умови немає", - заявили журналістам у Батумському аеропорту.

В аеропорту підкреслили, що невелика затримка авіарейсу Львів-Батумі не пов'язана з грузинською стороною.

Як повідомляли, в червні літак авіакомпанії Wizz Air, який летів з польського Катовіце до Запоріжжя, повернувся в аеропорт вильоту та здійснив аварійну посадку. В результаті інциденту ніхто не постраждав

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