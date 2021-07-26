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Літак "Белавіа" подав сигнал лиха на шляху до Анталії (оновлено)

Екіпаж подав сигнал лиха через годину після зльоту.

Літак "Белавіа" подав сигнал лиха на шляху до Анталії (оновлено)
Фото: belarus-news.eu

Літак білоруської авіакомпанії "Белавіа" рейсу Мінськ-Анталія подав сигнал лиха. Про це з посиланням на джерела в авіадиспетчерській службі пише "Інтерфакс".

За попередніми даними, на борту виникла позаштатна ситуація. Екіпаж подав сигнал лиха через годину після зльоту. Мова йде про літак з бортовим номером EW-455PA, який "Белавіа" придбала п'ять років тому. Раніше літак ніде не експлуатувався. 

За даними джерела ТАСС, літак надіслав сигнал уже в повітряному просторі Росії, над Бєлгородською областю. 

Спочатку повідомлялося, що літак посадять у Воронежі, однак згодом з'явилася інформація, що борт прямує в Москву. 

"Екіпаж вийшов на зв'язок з диспетчерами московського авіавузла та повідомив про критичне раптове зростання температури мастила в двигуні", – повідомило джерело "Інтерфаксу". 

Оновлення. Літак сів у московському аеропорту "Домодєдово", пише "Інтерфакс".

Нагадаємо, що 23 травня в Національному аеропорту Мінська посадили літак Афіни-Вільнюс. Пілоти подали сигнал тривоги, оскільки отримали повідомлення про вибух бомби на борту. За розпорядженням Олександра Лукашенка для супроводу літака в небо підняли військовий винищувач МіГ-29.

Білоруська влада затримала двох пасажирів рейсу - журналіста Романа Протасевича, який входить до так званого "списку терористів", та його дівчину. Докладніше читайте в матеріалі LB.ua "Спецоперация «Протасевич». Как Лукашенко заставил сесть самолёт с экс-главредом «NEXTA»".

Після цього в аеропорту Мінська як мінімум на дві години затримали відправлення літака німецької компанії Lufthansa, який мав вилетіти в понеділок, 24 травня, о 14:20 за місцевим часом.

Європейські країни після затримання Протасевича припинили авіасполучення з Білоруссю. 

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