Масштабні лісові пожежі вирують на італійському острові Сардинія, на півдні Франції та в Італії. Частина місцевих жителів була змушена залишити свої будинки, передає DW.

На заході Сардинії вогонь охопив кілька тисяч гектарів угідь, також пошкоджені будинки. Італійська аграрна асоціація говорить про "катастрофу" та значну шкоду для сільського господарства.

Фото: twitter.com

До гасіння пожеж в Італії залучили авіацію. Пожежна небезпека залишається високою і, за даними місцевих ЗМІ, вогонь спалахує також в інших частинах країни.

Тим часом влада Італії звернулася до інших країн ЄС з проханням надати допомогу в гасінні пожеж.

Фото: twitter.com

Фото: twitter.com

На півдні Франції між Нарбонном та Каркасоном у гасінні лісових пожеж задіяні близько тисячі пожежних бригад. За даними міністра внутрішніх справ Франції Жерара Дарманена, на півдні країни для гасіння пожеж використовуються також літаки. Вогонь охопив близько восьми квадратних кілометрів.

Тим часом на північному сході Іспанії, за 100 кілометрів на захід від Барселони, лісова пожежа вийшла з-під контролю. Полум'я пошкодило 1100 гектарів лісів та сільськогосподарських угідь, заявило управління лісового господарства Каталонії. Є ризик того, що вітер ще більше розноситиме вогонь. Боротися з пожежами допомагає також іспанська армія. Близько 80 людей були змушені залишити свої будинки.