Масштабні лісові пожежі вирують на італійському острові Сардинія, на півдні Франції та в Італії. Частина місцевих жителів була змушена залишити свої будинки, передає DW.
На заході Сардинії вогонь охопив кілька тисяч гектарів угідь, також пошкоджені будинки. Італійська аграрна асоціація говорить про "катастрофу" та значну шкоду для сільського господарства.
До гасіння пожеж в Італії залучили авіацію. Пожежна небезпека залишається високою і, за даними місцевих ЗМІ, вогонь спалахує також в інших частинах країни.
#incendi #incendio #Sardinia #help #sardegnabrucia— ELEONORA (@bellalilli161) July 25, 2021
Pray for #SardegnaInFiamme pic.twitter.com/TyZewSpJrl
#Sardinia burns pic.twitter.com/2fJQDSCmzv— Roberto Saba 🇪🇺 (@sabarobe) July 25, 2021
Тим часом влада Італії звернулася до інших країн ЄС з проханням надати допомогу в гасінні пожеж.
На півдні Франції між Нарбонном та Каркасоном у гасінні лісових пожеж задіяні близько тисячі пожежних бригад. За даними міністра внутрішніх справ Франції Жерара Дарманена, на півдні країни для гасіння пожеж використовуються також літаки. Вогонь охопив близько восьми квадратних кілометрів.
Тим часом на північному сході Іспанії, за 100 кілометрів на захід від Барселони, лісова пожежа вийшла з-під контролю. Полум'я пошкодило 1100 гектарів лісів та сільськогосподарських угідь, заявило управління лісового господарства Каталонії. Є ризик того, що вітер ще більше розноситиме вогонь. Боротися з пожежами допомагає також іспанська армія. Близько 80 людей були змушені залишити свої будинки.