ЦАХАЛ завдав ударів по Сектору Гази у відповідь на запуск "вогняних куль"

Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) нанесла удари по декільком цілям у Газі у відповідь на так звані вогняні кулі, запущені з території Сектора. Кулі призвели до пожеж на ізраїльському сході, пише The Times of Israel.

Військові літаки Ізраїлю вразили декілька будівель на військовій базі ХАМАС, а також неназвану "інфраструктуру та комунальні елементи, які використовуються для діяльності" терористичного угрупування.

У ЦАХАЛ також повідомили, що база терористів розташована поруч із цивільними об'єктами, зокрема школою.

На телеканалі аль-Ресалах, пов'язаному з ХАМАС, заявили, що ізраїльські літаки бомбили райони на захід від міста Газа, а потім нанесли удар на схід від Ханю-Юніса. Про жертви не повідомлялося.

Палестинські ЗМІ повідомили, що терористи вели вогонь з автоматів по ізраїльським літаками на сектором Гази на тлі авіаударів та зуміли збити безпілотник. Однак у ЦАХАЛ відповіли, що їм про свої збиті безпілотники нічого не відомо.

Нагадаємо, що за 11 днів протистояння між Ізраїлем і ХАМАС в травні загинуло понад 200 людей в Газі та 12 у Ізраїлі. Зрештою, мирної домовленості вдалося досягти за посередництва Єгипту, США та кількох інших країн.

Однак уже в червні Ізраїль завдав ударів по об'єктам ХАМАС у відповідь на випущені кулі з запалювальною сумішшю, які призвели до кількох пожеж.