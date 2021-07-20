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З території Лівану по Ізраїлю випустили дві ракети

На території Лівану знайшли ракетні системи "Град". 

З території Лівану по Ізраїлю випустили дві ракети
Бенни Ганц
Фото: EPA/UPG

З території Лівану в ніч на 20 липня випустили дві ракети по Ізраїлю. Вони не завдали руйнувань чи будь-якої іншої шкоди, пише Reuters з повідомленням на ізраїльську армію.

Ізраїль відповів на ракетний обстріл артилерійським вогнем. Міністр оборони Бенні Ганц припустив, що інцидент може бути пов'язаний з тривалими проблемами управління в Лівані.

За словами військових, одна ракета була збита системою ПРО, інша впала на відкритій місцевості.

Бенні Ганц звинуватив владу Лівану в "сприянні терористичній діяльності зі своєї території" та попередив, що Ізраїль відповість "в належний час у належному місці". 

Ліванська армія заявила, що Ізраїль обстріляв район Ваді-Хамул, ніхто не постраждав. У заяві вказано, що в районі Аль-Кулайла знайшли три ракетосистеми "Град", одна з них була підготована до стрільби. "Град" був знешкоджений армією.

У 2006 році Ізраїль вів війну проти "Хезболли", яка панує на півдні Лівану. Палестинські угрупування періодично обстрілюють Ізраїль. Нині в Лівані останній три роки при владі перебуває тимчасовий уряд. 

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