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Німеччина і США майже домовились щодо запуску "Північного потоку-2" та гарантії для України, – Reuters

Оголосити про домовленності планують найближчими днями. 

Німеччина і США майже домовились щодо запуску "Північного потоку-2" та гарантії для України, – Reuters
Трубопровід ‘Північний потік 2’ в Лубміні , Німеччина
Фото: EPA/UPG

США та Німеччини близькі до завершення домовленостей щодо добудови газопроводу "Північний потік-2", що дозволить постачати російський газ до Західної Європи в обхід України. Про домовленості планують оголосити вже найближчими днями, пише Reuters.

За словами співрозмовників агентства, країни збираються погодити уникнення запровадження американських санкцій проти компанії-оператора гаозопроводу та її керівництва. 

Обидві країни, згідно з інформацією джерел, оголосять про значні інвестиції в модернізацію енергетичної інфраструктури України. Німеччина збирається дати гарантії поставок Україні природного газу в разі, якщо Росія припинить подавати його. 

Нагадаємо, що радник Державного департаменту США Дерек Чолле 20-21 липня перебуватиме з візитом у Києві. Чолле обговорить з українською стороною і питання "Північного потоку-2". 

На зустрічі в липні президент США Джо Байден та канцлер Німеччини Ангела Меркель "домовились не домовлятися" щодо "Північного потоку-2". Байден на зустрічі висловив занепокоєння добудовою газогону у Балтійському морі, адже США вважають, що Москва використає його проти Украни. 

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