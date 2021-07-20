Німеччина і США майже домовились щодо запуску "Північного потоку-2" та гарантії для України, – Reuters

США та Німеччини близькі до завершення домовленостей щодо добудови газопроводу "Північний потік-2", що дозволить постачати російський газ до Західної Європи в обхід України. Про домовленості планують оголосити вже найближчими днями, пише Reuters.

За словами співрозмовників агентства, країни збираються погодити уникнення запровадження американських санкцій проти компанії-оператора гаозопроводу та її керівництва.

Обидві країни, згідно з інформацією джерел, оголосять про значні інвестиції в модернізацію енергетичної інфраструктури України. Німеччина збирається дати гарантії поставок Україні природного газу в разі, якщо Росія припинить подавати його.

Нагадаємо, що радник Державного департаменту США Дерек Чолле 20-21 липня перебуватиме з візитом у Києві. Чолле обговорить з українською стороною і питання "Північного потоку-2".

На зустрічі в липні президент США Джо Байден та канцлер Німеччини Ангела Меркель "домовились не домовлятися" щодо "Північного потоку-2". Байден на зустрічі висловив занепокоєння добудовою газогону у Балтійському морі, адже США вважають, що Москва використає його проти Украни.