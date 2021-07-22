За попередніми даними, на ринку вибухнув балон з газом.

Фото: twitter.com/PalinfoAr

Потужний вибух прогримів у четвер, 22 липня, на одному з ринків в місті Газа.

Про це повідомляє The Jerusalem Post.

За даними з місця події, є постраждалі: одна людина загинула, десятьох поранено.

На фото видно значні руйнування.

Фото: twitter.com/PalinfoAr

Фото: twitter.com/PalinfoAr

#غزة صباح اليوم.. انفجار كبير في سوق الزاوية شرق المدينة، أدى لإصابات وربما شهداء. pic.twitter.com/uiSGOgAipK — Meqdad (@Almeqdad) July 22, 2021

BREAKING: Explosion in Gaza — smoke seen rising from the area where it occurred. pic.twitter.com/Ukf5wBiv9K — Insider Paper (@TheInsiderPaper) July 22, 2021

Нагадаємо, 16 червня Ізраїль вперше після травневої ескалації завдав ударів по Сектору Гази. Тоді авіаудари по військових комплексах ХАМАС у Газі та місті Хан-Юніс були здійснені у відповідь на запуск куль із запалювальною речовиною в бік Ізраїлю. За даними екстрених служб, кулі призвели до 20 пожеж у населених пунктах біля кордону з Газою.

За 11 днів протистояння в травні загинуло понад 200 людей в Газі та 12 у Ізраїлі. Зрештою, мирної домовленості вдалося досягти за посередництва Єгипту, США та кількох інших країн.

За попередніми даними, на ринку вибухнув балон з газом.

На місці події діють поліція та екстрені служби.