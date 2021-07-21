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Меркель обговорила з Путіним Мінські домовленості, транзит газу та "Північний потік-2"

Лідери двох країн також обговорили двосторонні питання.

Меркель обговорила з Путіним Мінські домовленості, транзит газу та "Північний потік-2"
Фото: EPA/UPG

Канцлер Німеччини Ангела Меркель провела телефонну розмову з президентом Росії Володимиром Путіним. Сторони обговорили реалізацію Мінських домовленостей а також енергетичні питання, зокрема транзит газу територією України та газопровід "Північний потік-2".

Про це повідомляється на сайті федеральної канцелярії Німеччини.

"Телефонний дзвінок стосувався реалізації Мінських домовленостей щодо мирного вирішення конфлікту на сході України. Також обговорювалися такі енергетичні питання, як транзит газу через Україну та газопровід "Північний потік-2”, - йдеться у повідомленні. 

Лідери двох країн також обговорили двосторонні питання.

Нагадаємо, вчора Bloomberg оприлюднило чорновий текст угоди США і Німеччини щодо запуску “Північного потоку-2”. Документ містить зобов'язання Німеччини вжити заходів, якщо Росія спробує використовувати енергію в якості зброї проти України.

Угода також зобов'яже Німеччину використовувати свої важелі впливу, щоб домогтися продовження контракту на транзит газу між Україною і Росією на строк до 10 років після його закінчення в 2024 році. Ці переговори почнуться не пізніше 1 вересня.

Згідно з проєктом угоди, США і Німеччина будуть прагнути просувати інвестиції в розмірі до 1 мільярда доларів в так званий Зелений фонд, щоб допомогти Україні перейти на більш чисті джерела енергії. У тексті йдеться, що Німеччина зобов'язується вкласти в фонд початкові 175 мільйонів доларів.

Офіційно про домовленості збиралися оголосили 21 липня. Вчора до Києва також приїхав радник Держдепу Дерек Шолле. У Державному департаменті повідомили, що він має обговорювати з Україною "Північний потік-2".

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