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Bloomberg оприлюднило деталі попередньої угоди між США та Німеччиною щодо "Північного потоку-2"

Серед іншого, Німеччина бере на себе зобов'язання вжити заходи, якщо Росія спробує використати енергетику в якості зброї проти України.

Bloomberg оприлюднило деталі попередньої угоди між США та Німеччиною щодо "Північного потоку-2"
Фото: wikimedia.org

США і Німеччина близькі до підписання угоди щодо газопроводу "Північний потік - 2". Чорновий текст документа містить зобов'язання Німеччини вжити заходів, якщо Росія спробує використовувати енергію в якості зброї проти України.

З текстом документа ознайомилося агентство Bloomberg.

Відповідно до угоди, якщо Росія спробує використовувати енергію в якості зброї або здійснити агресію проти України, Німеччина одноосібно вживе заходів на національному рівні. Одночасно Німеччина наполягатиме на ухваленні заходів на європейському рівні, включаючи обмеження експорту енергоносіїв з Росії.

Високопоставлений американський чиновник на умовах анонімності сказав, що формулювання було навмисно розмитим, тому що адміністрація Байдена не хотіла розкривати Росії дорожню карту своєї можливої відповіді на будь-яку зловмисну дію.

Чиновник не виключив, що такі дії можуть включати обмеження поставок газу з Росії до Німеччини.

Угода також зобов'яже Німеччину використовувати свої важелі впливу, щоб домогтися продовження контракту на транзит газу між Україною і Росією на строк до 10 років після його закінчення в 2024 році. Ці переговори почнуться не пізніше 1 вересня.

Згідно з проектом угоди США і Німеччина будуть прагнути просувати інвестиції в розмірі до 1 мільярда доларів в так званий Зелений фонд, щоб допомогти Україні перейти на більш чисті джерела енергії. У тексті йдеться, що Німеччина зобов'язується вкласти в фонд початкові 175 мільйонів доларів.

Німеччина також призначить спеціального посланника - з фінансуванням у розмірі 70 мільйонів доларів - для підтримки двосторонніх енергетичних проектів з Україною.

Очікується, що угода буде підписана найближчими днями перед візитом президента України Володимира Зеленського в США.

Нагадаємо, що радник Державного департаменту США Дерек Шолле 20-21 липня перебуватиме з візитом у Києві. Шолле обговорить з українською стороною і питання "Північного потоку-2". 

На зустрічі в липні президент США Джо Байден та канцлер Німеччини Ангела Меркель "домовились не домовлятися" щодо "Північного потоку-2". Байден на зустрічі висловив занепокоєння добудовою газогону у Балтійському морі, адже США вважають, що Москва використає його проти України. 

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