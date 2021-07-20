Байден може не відкривати кордони для європейців через політичні причини, – Die Welt

У Німеччині відсоток вакцинованого населення вищий, ніж у самих Штатах.

Президент США Джо Байден може не пом'якшувати вимоги до в'їзду з країн Європи під "надуманими, політичними приводами". Про це йдеться у матеріалі Die Welt авторства Даніеля Фрідріха Штурма.

Мешканці європейських країн уже майже 1,5 роки не можуть потрапити до США через обмеження на в'їзд, введені у зв'язку з коронавірусом. Єврокомісія і окремо уряд Німеччини давно намагаються добитися послаблень з боку Штатів. На зустрічі з канцлером Німеччини Ангелою Меркель американський лідер зазначив, що проконсультується зі своєю командою щодо скасування обмежень на в'їзд.

Втім, на думку журналіста, цей аргумент щодо думки вчених про обмеження схожий на "надуманий привід", адже Штати відкривають кордони для країн із вищим відсотком інфікування і нижчим охопленням вакцинами, ніж мають країни ЄС.

Журналіст вважає, що позиція Байдена обумовлена політичними причинами, зокрема щодо міграції. Саме міграційна політика є основою тиску республіканців на Байдена, що може зіграти ключову роль у проміжних виборах в наступомному році.

Американські кордони були закриті для громадян ЄС ще президентом Дональдом Трампом.