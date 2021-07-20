Тимчасовий повірений у справах США Джордж Кент зустрівся з лідерами кримських татар.

Фото: facebook.com/usdos.ukraine

Про це інформує пресслужба посольства США в Україні.

"Мав за честь зустрітися з лідерами кримськотатарського народу, депутатами та урядовцями, і обговорити поточну окупацію Криму Росією, переслідування населення та майбутню Кримську платформу", - сказано в повідомленні.

У зустрічі зокрема взяли участь народні депутати України Мустафа Джемілєв та Рефат Чубаров, а також заступниця голови МЗС Еміне Джапарова.

Фото: facebook.com/usdos.ukraine

Нагадаємо, установчий саміт "Кримської платформи" має відбутися в Києві 23 серпня 2021 року. Буде ухвалено короткий документ, у якому буде викладено бачення подальшої консолідації політики деокупації Криму. Президент Володимир Зеленський запропонував ЄС долучитися до Кримської платформи новими санкціями.

Як повідомляли, 15 липня делегація посольства США побувала в зоні ООС на Донбасі. Тимчасовий повірений США зустрівся із керівництвом ОС, а також колишніми політичними в'язнями, членами їх сімей та правозахисниками.