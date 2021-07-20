У вівторок Рада збереться на позачергове засідання (оновлено)
У вівторок Рада збереться на позачергове засідання (оновлено)
Абдурешит Джеппаров: "России нужно заполнить полуостров российским населением, чтобы потом не было вопросов, чей Крым"
Абдурешит Джеппаров: "России нужно заполнить полуостров российским населением, чтобы потом не было вопросов, чей Крым"
Як російські силовики втілюють у життя статтю Путіна про загарбання України
Як російські силовики втілюють у життя статтю Путіна про загарбання України
У МЗС прокоментували заяву Арестовича щодо "розгортання України на Схід"
У МЗС прокоментували заяву Арестовича щодо "розгортання України на Схід"
Київ після тривалої спеки накрила сильна злива, затопило дві станції метро
Київ після тривалої спеки накрила сильна злива, затопило дві станції метро
Двоє співробітників СБУ затримані за напад на прикордонників на Сумщині
Двоє співробітників СБУ затримані за напад на прикордонників на Сумщині
У Києві жінка з іграшковим пістолетом пограбувала відділення "Укрсиббанку" (оновлено)
У Києві жінка з іграшковим пістолетом пограбувала відділення "Укрсиббанку" (оновлено)
Нардеп Шевченко після поїздки до Лукашенка виступив на "Слов'янському базарі"
Нардеп Шевченко після поїздки до Лукашенка виступив на "Слов'янському базарі"
У переході до станції метро "Берестейська" в Києві зачинили гермозатвор (оновлено)
У переході до станції метро "Берестейська" в Києві зачинили гермозатвор (оновлено)
ГоловнаПолітика

Повірений у справах США зустрівся з лідерами кримськотатарського народу

Обговорили зокрема старт "Кримської платформи".

Тимчасовий повірений у справах США Джордж Кент зустрівся з лідерами кримських татар.

Фото: facebook.com/usdos.ukraine

Про це інформує пресслужба посольства США в Україні.

"Мав за честь зустрітися з лідерами кримськотатарського народу, депутатами та урядовцями, і обговорити поточну окупацію Криму Росією, переслідування населення та майбутню Кримську платформу", - сказано в повідомленні.

У зустрічі зокрема взяли участь народні депутати України Мустафа Джемілєв та Рефат Чубаров, а також заступниця голови МЗС Еміне Джапарова.

Фото: facebook.com/usdos.ukraine

Нагадаємо, установчий саміт "Кримської платформи" має відбутися в Києві 23 серпня 2021 року. Буде ухвалено короткий документ, у якому буде викладено бачення подальшої консолідації політики деокупації Криму. Президент Володимир Зеленський запропонував ЄС долучитися до Кримської платформи новими санкціями.

Як повідомляли, 15 липня делегація посольства США побувала в зоні ООС на Донбасі. Тимчасовий повірений США зустрівся із керівництвом ОС, а також колишніми політичними в'язнями, членами їх сімей та правозахисниками.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , , , ,

Читайте також