Глави держав Асоційованого тріо підписали Декларацію Батумського саміту щодо європейської інтеграції

Президенти України, Грузії та Молдови під час зустрічі в Батумі в понеділок підписали Декларацію Батумського саміту щодо європейської інтеграції.

Текст документа оприлюднено на сайті президента України.

Як повідомляється, Декларацію Батумського саміту, схвалену главами держав Асоційованого тріо - України, Грузії та Молдови, підписано для зміцнення тристоронньої співпраці щодо європейської інтеграції та підтвердження своїх зобов'язань співпрацювати для мирного, демократичного і процвітаючого європейського майбутнього.

"Ми підтверджуємо свою непохитну відданість продовженню процесу нашої інтеграції до Європейського союзу шляхом комплексних реформ, спрямованих на зміцнення наших демократичних інститутів, і поступовому наближенню нашого законодавства у відповідних сферах в ключових елементів права ЄС", - йдеться в декларації.

Країни відзначають, що угоди про асоціацію з ЄС є ключовими дорожніми картами реформ, але потужним стимулом стане саме надання європейської перспективи.

"У цьому контексті ми нагадуємо, що відповідно до статті 49 Договору про ЄС Грузія, Республіка Молдова та Україна як європейські держави, які поважають європейські цінності і віддані їх просуванню, можуть подати заявки на вступ до Європейського союзу", - наголошують лідери трьох країн.

Як повідомляли, Зеленський заликав ЄС надати європейську перспективу Україні, Молдові і Грузії. Президент вірить у спільний вступ трьох країн до ЄС.