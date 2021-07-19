У вівторок Рада збереться на позачергове засідання

У вівторок, 20 липня, Верховна Рада збереться на позачергове засідання.

Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк у своєму Telegram-каналі.

"Завтра в 14:00 буде позачергове засідання. Кворум не потрібен, провалять постанови, які блокують підпис: №3711- д (Вища кваліфікаційна комісія суддів України) - №3822 (Реформа Укроборонпрому) - №5068 (Вища Рада правосуддя) - №5069 (теж про інспекторів ВРП, тільки в кодексах)", - написав він

Усього, за словами Железняка, заплановано розглянути 10 проєктів постанов.

Нагадаємо, 16 липня Верховна Рада IX скликання провела останнє засідання п'ятої сесії. Депутати призначили нового міністра внутрішніх справ, розглянути питання ратифікації деяких міжнародних документів, а також кілька законопроєктів, зокрема про основи національного спротиву та про збільшення чисельності ЗСУ. Загалом минулого тижня депутати мали зразу три позачергові засідання – два скликані президентом і одне за ініціативою депутатів.

Початок шостої сесії запланований на 7 вересня.