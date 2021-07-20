Надшвидкісний маглев розглядається як проміжна ланка між літаком і поїздом.

Фото: Xinhua/Li Ziheng

У Китаї виготовили високошвидкісний поїзд на магнітній подушці, який може розігнатися до 600 км/год. Країна стверджує, що це перша у світі подібна модель.

Про це повідомило у вівторок, 20 липня, державне агентство "Сіньхуа".

Перший екземпляр нового маглева виставили на публічний показ у місті Ціндао. Він розроблений корпорацією China Railway Rolling Stock Corporation, яка має там завод.

Поїзд може складатися з двох-десяти вагонів на 100 пасажирів кожен та розглядається як проміжна ланка між авіацією і швидкісними потягами для поїздок на відстань до 1500 км.

Поїзд працює на магнітній подушці. Він тримається над залізницею, завдяки чому при переміщенні не відбувається тертя і знижується рівень шуму, вказує "Сіньхуа".

Видання вказує також, що Китай є світовим лідером з будівництва високошвидкісних залізниць. Станом на кінець 2020 року в країні було 37 900 км швидкісної залізниці, це найдовша мережа у світі.

Китай використовує технологію магнітної подушки з 2003 року. У Шанхаї є 30-кілометрова ділянка до аеропорту Пудун, де використовується німецька технологія "електромагнітної підвіски". Ще одна невелика ділянка є в місті Чанша.

Нагадаємо, у 2016 році в Китаї показували "автобус майбутнього" TEB (Transit Elevated Bus), який мав їздити над пробками. Через кілька місяців його знайшли закинутим на тестовій дорозі в провінції Хебей.