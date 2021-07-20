У Китаї зафіксували найвищу з січня кількість нових випадків ковіду – 62

Більшість з них "завезені" з М'янми.

Китай у вівторок повідомив про найбільшу з січня кількість нових випадків зараження коронавірусом – 62. Днем раніше на континентальному Китаї зареєстрували лише 31 випадок зараження, пише Reuters.

Попередній найбільший показник – 92 – було зафіксовано 30 січня. Більшість випадків – "завезені" з-за кордону, переважно з М'янми. Епіцентром спалаху стала китайська провінція Юньнань, яка межує з цієї країною.

ООН заявила, що активізує зусилля, спрямовані на боротьбу з "тривожним сплеском" інфекцій у М'янмі, де за вчора зареєстрували рекордну кількість смертей від ковіду та 5189 нових випадків зараження.

Такожна континентальному Китаї за 19 липня зареєстрували 19 безсимптомних випадків коронавірусу порівняно з 17 днем раніше. Китай не зараховує безсимптомні інфекції до підтверджених випадків.

Загальна кількість випадків зараження вірусом COVID-19 у Китаї досягла 92 342, смертність не змінилася – 4636.

Нагадаємо, у Китаї 12 із 22 округів оголосили про нові заходи боротьби з коронавірусом, включно із забороною на відвідування громадських місць невакцинованим. Деякі з них збираються забороняти відвідувати школи, лікарні, супермаркети