У вівторок Рада збереться на позачергове засідання (оновлено)
У вівторок Рада збереться на позачергове засідання (оновлено)
На Київщині викрали діамант вартістю $300 тис.
На Київщині викрали діамант вартістю $300 тис.
Абдурешит Джеппаров: "России нужно заполнить полуостров российским населением, чтобы потом не было вопросов, чей Крым"
Абдурешит Джеппаров: "России нужно заполнить полуостров российским населением, чтобы потом не было вопросов, чей Крым"
У МЗС прокоментували заяву Арестовича щодо "розгортання України на Схід"
У МЗС прокоментували заяву Арестовича щодо "розгортання України на Схід"
Нардеп Шевченко після поїздки до Лукашенка виступив на "Слов'янському базарі"
Нардеп Шевченко після поїздки до Лукашенка виступив на "Слов'янському базарі"
Двоє співробітників СБУ затримані за напад на прикордонників на Сумщині
Двоє співробітників СБУ затримані за напад на прикордонників на Сумщині
Київ після тривалої спеки накрила сильна злива, затопило дві станції метро
Київ після тривалої спеки накрила сильна злива, затопило дві станції метро
"Колос" отримав потенційного суперника по кваліфікації Ліги конференцій УЄФА
"Колос" отримав потенційного суперника по кваліфікації Ліги конференцій УЄФА
У переході до станції метро "Берестейська" в Києві зачинили гермозатвор (оновлено)
У переході до станції метро "Берестейська" в Києві зачинили гермозатвор (оновлено)
ГоловнаСуспільствоЗдоров'я

У Китаї зафіксували найвищу з січня кількість нових випадків ковіду – 62

Більшість з них "завезені" з М'янми. 

У Китаї зафіксували найвищу з січня кількість нових випадків ковіду – 62
Фото: EPA/UPG

Китай у вівторок повідомив про найбільшу з січня кількість нових випадків зараження коронавірусом – 62. Днем раніше на континентальному Китаї зареєстрували лише 31 випадок зараження, пише Reuters

Попередній найбільший показник – 92 – було зафіксовано 30 січня. Більшість випадків – "завезені" з-за кордону, переважно з М'янми. Епіцентром спалаху стала китайська провінція Юньнань, яка межує з цієї країною. 

ООН заявила, що активізує зусилля, спрямовані на боротьбу з "тривожним сплеском" інфекцій у М'янмі, де за вчора зареєстрували рекордну кількість смертей від ковіду та 5189 нових випадків зараження. 

Такожна континентальному Китаї за 19 липня зареєстрували 19 безсимптомних випадків коронавірусу порівняно з 17 днем раніше. Китай не зараховує безсимптомні інфекції до підтверджених випадків.

Загальна кількість випадків зараження вірусом COVID-19 у Китаї досягла 92 342, смертність не змінилася – 4636.

Нагадаємо, у Китаї 12 із 22 округів оголосили про нові заходи боротьби з коронавірусом, включно із забороною на відвідування громадських місць невакцинованим. Деякі з них збираються забороняти відвідувати школи, лікарні, супермаркети

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,

Читайте також