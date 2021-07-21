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Нідерланди скасовують обмеження на в’їзд для українців

Нові правила набудуть чинності з 9-ї години ранку 22 липня.

Нідерланди скасовують обмеження на в’їзд для українців
Фото: EPA/UPG

Влада Нідерландів вирішила скасувати обмеження на в’їзд для громадян України з 22 липня. Як повідомив голова МЗС України Дмитро Кулеба, таке рішення ухвалене згідно з рекомендацією Ради ЄС.

"Нідерланди відкриваються для українців з 9:00 22 липня згідно з рекомендацією Ради ЄС. Повноцінний безвіз, як у старі-добрі часи",- написав він у Twitter.

Глава МЗС порадив українцям перевіряти всі детальні умови подорожей на сайті міністерства.

Раніше Естонія, Латвія та Литва відкрилися для всіх типів подорожей українців.

Нагадаємо, з 15 липня ЄС включив Україну до списку країн, для яких скасовано обмеження на поїздки. Рекомендація Ради має консультаційний характер і не є прямою вказівкою національним урядам.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба на засіданні уряду в середу підкреслив, що рішення Євросоюзу є рекомендованим. Кожна держава-член розглядатиме включення України в національний "зелений список" та самостійно визначатиме умови в'їзду на свою територію.

Список країн, для яких рекомендовано скасувати обмеження на в’їзд, оновлюється що два тижні.

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