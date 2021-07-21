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Гімнастки зі США відмовилися жити в Олімпійському селищі

Коронавірус вплинув на рішення американських спортсменок.

Гімнастки зі США відмовилися жити в Олімпійському селищі
Фото: EPA/UPG

Збірна США зі спортивної гімнастики відмовилася жити в Олімпійському селищі під час Ігор через коронавірус, повідомляє NBC News.

"Це було рішення, яке ми прийняли разом. Знаємо, що це не ідеально в плані олімпійського досвіду, але під час пандемії ніщо не ідеально.

Ми думаємо, що зможемо краще контролювати спортсменів і нашу безпеку в умовах готелю", - написала у Twitter Сесіль Ленді, тренер чотириразової олімпійської чемпіонки Сімони Байлз.

19 липня стало відомо, що запасна американської команди Кара Ікер здала позитивний тест на коронавірус у тренувальному таборі команди в Наріті.

"Оргкомітет Токіо-2020 не може коментувати рішення окремих команд", - заявив офіційний представник у відповідь на запит редакції.

Організатори Ігор доклали всіх зусиль, щоб не допустити Covid-19 в Олімпійське селище, але минулої суботи було повідомлено про перший підтверджений випадок зараження спортсмена не з Японії.

Раніше повідомлялося, що Брисбен прийме літні Олімпійські ігри у 2032 році.

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