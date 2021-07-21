Чирлідинг, айсшток і ще чотири спортивні федерації отримали повне визнання МОК

Перед відкриттям Олімпіади-2020 у Токіо проходить сесія МОК.

Під час 138-ї сесії Міжнародного олімпійського комітету (МОК), що цими днями проходить у Токіо, шість міжнародних спортивних федерацій отримали повне визнання МОК.

Такої честі удостоїлися Міжнародна федерація самбо, Міжнародна спілка чирлідингу, Міжнародна федерація асоціацій муай-тай, Міжнародна федерація айсштокспорту, Всесвітня асоціація організацій кікбоксингу та Всесвітня федерація лакросу, повідомляє Inside the Games.

Наступним кроком буде включення в програму Олімпійських ігор, але для кожної нової організації цей крок буде диференційованим.

Офіційна церемонія відкриття XXXII літніх Олімпійських ігор-2020 відбудеться 23 липня.