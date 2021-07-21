Оргкомітет Олімпіади-2020 серйозно розглядає варіант скасування Ігор у разі погіршення епідеміологічної ситуації

Генеральний директор оргкомітету Токіо-2020 Тосіро Муто не виключає варіанта скасування Олімпіади в Токіо в разі погіршення ситуації з COVID-19 у Японії.

"Ми не можемо передбачити, якою буде кількість випадків зараження коронавірусом. Тому ми проведемо обговорення, якщо буде сплеск.

Домовилися, що, виходячи з ситуації з коронавірусом, знову зберемося на п'ятисторонні переговори. На цей момент захворюваність на коронавірус може рости або спадати, тому ми подумаємо про те, що нам слід робити, коли виникне така ситуація", - цитує Муто Sky Sports.

Зазначимо, що за останню добу серед спортсменів і персоналу було зареєстровано ще 10 позитивних випадків захворювання на коронавірус, у результаті чого загальне число заражених сягнуло 68.

Нагадаємо, що до церемонії відкриття Ігор-2020 залишилося два дні.