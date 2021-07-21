Фото: matchroomboxing.com

Після офіційного оголошення дати бою між колишнім абсолютним чемпіоном світу в крузервейті Олександром Усиком (18-0, 13 КО) і чемпіоном світу в суперважкій вазі за версіями WBA, WBO, IBF і IBO Ентоні Джошуа (24-1, 22 КО) промоутерська компанія Matchroom Boxing представила офіційне промо поєдинку.

🥇 Olympic Gold vs Olympic Gold 🥇



👑 Unified World Heavyweight Champ vs Undisputed Cruiserweight Champ 👑



💫The Best vs The Best 💫#JoshuaUsyk pic.twitter.com/S1cxM2TWO1 — Matchroom Boxing (@MatchroomBoxing) July 20, 2021

Нагадаємо, зустріч відбудеться 25 вересня в Лондоні на стадіоні футбольного клубу "Тоттенгем".

У ринзі зійдуться два олімпійських чемпіони Лондона-2012.