У Білорусі відпустили арештованих журналістів "Радіо Свобода" і "Белсату"

У Білорусі після 10-денного арешту випустили журналістів "Радіо Свобода" Інессу Студинську і Олега Грузділовича, а також Ігоря Ільяша з "Белсату".

Про це повідомила білоруська редакція "Радіо Свобода".

Ще одного журналіста "Свободи" Олеся Дащинського та кореспондентку телеканалу "Белсат" Анну Голету випустили з СІЗО 23 липня після семиденного арешту.

Всіх чотирьох затримали під час облави на незалежні ЗМІ, що відбулася 16 липня. Силовики виламали двері в "Радіо Свобода", після чого вилучили техніку та затримали кількох осіб. Того ж дня масові обшуки відбулися у інших представників медіа та правозахисників

Євросоюз та Сполучені Штати Америки відреагували на події у Білорусі, закликавши режим Олександра Лукашенка дотримуватися міжнародних зобов'язань, поважати права людини та негайно звільнити всіх затриманих.