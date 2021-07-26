Білодід зупинила спортивну кар'єру
Білодід зупинила спортивну кар'єру
У ДТП на Полтавщині загинуло чотири людини
У ДТП на Полтавщині загинуло чотири людини
Перша ракетка світу вилетіла з Олімпіади-2020 уже після першого кола
Перша ракетка світу вилетіла з Олімпіади-2020 уже після першого кола
Нідерланди депортують двох російських свідків у справі MH17
Нідерланди депортують двох російських свідків у справі MH17
Тимчасовий повірений у справах США назвав закінчення війни проти України "обов’язком Росії"
Тимчасовий повірений у справах США назвав закінчення війни проти України "обов’язком Росії"
Китай обурився картою, показаною на американському ТБ під час церемонії відкриття Олімпіади-2020
Китай обурився картою, показаною на американському ТБ під час церемонії відкриття Олімпіади-2020
Вчені заявили про зв'язок коронавірусу і погіршення розумових здібностей
Вчені заявили про зв'язок коронавірусу і погіршення розумових здібностей
Медальний залік літніх Олімпійських ігор-2020
Медальний залік літніх Олімпійських ігор-2020
Путін заявив, що російський флот здатен завдати "невідворотного удару"
Путін заявив, що російський флот здатен завдати "невідворотного удару"
ГоловнаСвіт

У Білорусі відпустили арештованих журналістів "Радіо Свобода" і "Белсату"

Троє відбули 10 днів арешту, ще двоє - сім.

У Білорусі відпустили арештованих журналістів "Радіо Свобода" і "Белсату"
Журналісти Ільяш і Грузділович
Фото: svaboda.org

У Білорусі після 10-денного арешту випустили журналістів "Радіо Свобода" Інессу Студинську і Олега Грузділовича, а також Ігоря Ільяша з "Белсату".

Про це повідомила білоруська редакція "Радіо Свобода".

Ще одного журналіста "Свободи" Олеся Дащинського та кореспондентку телеканалу "Белсат" Анну Голету випустили з СІЗО 23 липня після семиденного арешту.

Всіх чотирьох затримали під час облави на незалежні ЗМІ, що відбулася 16 липня. Силовики виламали двері в "Радіо Свобода", після чого вилучили техніку та затримали кількох осіб. Того ж дня масові обшуки відбулися у інших представників медіа та правозахисників

Євросоюз та Сполучені Штати Америки відреагували на події у Білорусі, закликавши режим Олександра Лукашенка дотримуватися міжнародних зобов'язань, поважати права людини та негайно звільнити всіх затриманих.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,

Читайте також