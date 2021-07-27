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Киянин отримав підозру за те, що приставив пістолет до голови іншого водія під час конфлікту на парковці

Його дії кваліфікували як погрозу вбивством.

Національна поліція повідомила про підозру мешканцю передмістя столиці за те, що він погрожував пістолетом іншому водієві під час дорожнього конфлікту.

Про це повідомила пресслужба поліції.

Подія, про яку 21 липня повідомив паблік "Київ оперативний", сталася в подвір'ї ЖК "Софія від Мартинова" на Софіївській Борщагівці. 

"Суть конфлікту проста - водій Skoda заблокував моє авто. Я попросив людину поставити наступного разу авто рівно. На що було сказано: "Хто ти такий, щоб мені вказувати, як паркуватися". Я відповів: "Замість того, щоб вибачитися і виїхати - ви починаєте конфлікт". Як підсумок, він спробував вдарити мене дверима свого авто і потім дістав предмет, дуже схожий на пістолет", - розказав пабліку постраждалий.

Поліція зацікавилася цим випадком і за кілька днів знайшла винуватця.

Підозрюваний - 40-річний чоловік. Його неадекватні дії кваліфікували за ч. 1 ст. 129 (погроза вбивством) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає арешт на строк до шести місяців або обмеження волі на строк до двох років.

Фото: kv.npu.gov.ua

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