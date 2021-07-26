Наразі підтверджена причетність фігурантів до вчинення щонайменше двох десятків тяжких та особливо тяжких злочинів.

Фото: Поліція Київської області

Поліція Київщини затримала особливо небезпечну розбійну банду "Сенсея", учасники якої за чотири роки скоїли 20 розбійних нападів.

Про це повідомляє пресслужба поліції Київської області.

За даними слідства, очолював банду 42-річний мешканець Чернігівщини на прізвисько "Сенсей", - президент Федерації сприяння розвитку спорту та рукопашного бою в Україні. До складу злочинної групи входили 10 фігурантів. Наразі підтверджена причетність фігурантів до вчинення щонайменше двох десятків тяжких та особливо тяжких злочинів.

Фото: Поліція Київської області

Так, наприкінці 2017 року, злочинне угруповання здійснило замах на вбивство поліцейського, прикріпивши вибуховий пристрій під колесо автівки. А у квітні 2018 році у Броварах зловмисники скоїли розбійний напад на оселю одного із суддів апеляційного суду.

"Зловмисники могли тижнями готуватись до розбійного нападу, встановлювали поряд із помешканнями потенційних жертв приховані системи відеонагляду, обирали найбільш сприятливі способи проникнення до маєтків, робили підкопи, використовували саморобні драбини", - зазначив начальник поліції Київщини Андрій Нєбитов.

Розбійники не користувались приватним транспортом, на розбої ходили пішки, а інформацію про потенційних жертв отримували з інтернет-видань та ЗМІ.

Декого із потерпілих злочинці змушували говорити на камеру, що вони – корупціонери. Відео з "викриттями" вони викладали на власному телеграм-каналі.

У вересні 2018 року від рук зловмисників постраждав київський адвокат. На столичному Печерську троє розбійників напали на нього та, простреливши обидві ноги, викрали 15 тисяч доларів, 1000 євро та ювелірні вироби.

В грудні 2020 року в селі Гора зловмисники напали на IT-бізнесменів, забрали автівки та банківські картки, а через кілька днів здійснили розбійний напад на родину одного із мерів міст Київської області. Наприкінці 2020 року лиходії напали і на маєток колишнього працівника правоохоронних органів.

На початку 2021 року працівники карного розшуку Київщини встановили і затримали чотирьох фігурантів злочинного угруповання. В ході обшуків вилучили понад 10 одиниць зброї, вибухівку, засоби конспірації та зв’язку. Тоді ж співорганізатори зізнались, що ватажком банди виступала особа з позивним "Сенсей", він же – Олександр Оверченко.

Правоохоронці встановили стеження за 4 адресами можливого перебування Оверченка. В один із днів на одній із адрес він з’явився і, зрештою, правоохоронці затримали "Сенсея" та його "праву руку" – "Хіміка". Під час проведення обшуків поліцейські вилучили зброю, а також підроблені документи.

Фото: Поліція Київської області

Фігурантам інкримінують ч. 3 ст. 187 (розбій, поєднаний з проникненням у житло, інше приміщення чи сховище), ч. 3 ст. 289 (Незаконне заволодіння транспортним засобом, поєднане з насильством, небезпечним для життя чи здоров’я потерпілого) та ч.2 ст. 146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини. Фігурантам злочинної групи нині загрожує до 15 років позбавлення волі, самому ж "Сенсею" загрожує довічне ув’язнення.

Суд обрав Олександру Оверченку запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, напередодні у Києві правоохоронці затримали двох чоловіків за розбійний напад на місцевого мешканця.