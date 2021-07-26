Суд заочно відправив екснардепа Жеваго під арешт

Суд заочно обрав запобіжний захід у вигляді утримання під вартою для колишнього народного депутата Верховної Ради Костянтина Жеваго.

Про це повідомляє “Укрінформ”.

"Запобіжний захід: тримання під вартою", - йдеться в повідомленні.

Уточнюється, що Жеваго зник 24 вересня 2019 року в Києві. Екснардепа звинувачують за ч.5 ст.191 (організація розтрати чужого майна за попередньою змовою), ч. 3 ст. 209 (легалізація доходів, отриманих злочинним шляхом в особливо великих розмірах) ККУ.

Нагадаємо, у 2015 році бізнесмен Костянтин Жеваго, який на той момент був власником банку "Фінанси та Кредит", поручився перед Нацбанком за низкою кредитних договорів. Виконувати договори поруки він не став, і у грудні 2015 року НБУ пішов до суду. Судовий розгляд затягнувся на кілька років.

Жеваго з жовтня 2019 року перебуває в розшуку.

Він був депутатом шести скликань українського парламенту, починаючи з 1998 року. У 2019 він програв вибори на своєму окрузі проєктному менеджеру "ProZorro.Продажі" Олексію Мовчану. Жеваго - один з найбагатших людей України. За оцінками Forbes, його статки становлять близько 2,4 млрд доларів.

Минулого тижня Костянтина Жеваго Інтерпол оголосив в міжнародний розшук.