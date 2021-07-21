Голлівудському продюсеру Вайнштейну загрожує продовження ув’язнення на 140 років

Його чекає суд за новими обвинуваченнями в зґвалтуваннях і сексуальних домаганнях.

Засудженого до 23 років тюремного ув'язнення голлівудського продюсера Гарві Вайнштейна екстрадували до Каліфорнії для нового суду.

Про це повідомив прессекретар Департаменту виправних установ і громадського нагляду штату Нью-Йорк в інтерв'ю для Fox News.

69-річного Вайнштейна екстрадували з Нью-Йорка в Лос-Анджелес. У Каліфорнії колишньому продюсеру пред'являть звинувачення по 11 пунктах. Там він постане перед судом у справі про п'ять зґвалтувань жінок у готелі в Беверлі-Хіллз у період з 2004 по 2013 рік.

Вайнштейну загрожує продовження тюремного терміну на 140 років.

Зазначається, що незалежно від того, чим закінчиться суд, Вайнштейну доведеться повернутися в Нью-Йорк і відбути там до кінця 23-річний термін.

У жовтні 2017 року десятки актрис звинуватили Вайнштейна в домаганнях. Незабаром після цього подібні звинувачення надійшли і на адресу інших знаменитостей зі світу кіно і політики. Самого Вайнштейна звільнили з ради директорів компанії і виключили зі складу американської Кіноакадемії.