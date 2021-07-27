"Турбоатом" можуть об'єднати з "Електроважмашем"

Фонд державного майна ініціює перейменування харківського заводу "Турбоатом" в "Українські енергетичні машини" ("Укренергомашини") і приєднання до нього акціонерного товариства "Електроважмаш".

Про це йдеться в порядку денному зібрання акціонерів "Турбоатома", запланованого на 27 серпня, пишуть "Українські новини".

На порядку денному зборів акціонерів значаться питання: затвердження ринкової вартості акцій "Турбоатома", зміна типу товариства з публічного на приватне, зміна його статуту і внутрішнього положення.

Гендиректор "Турбоатому" Віктор Суботін навесні поточного року заявляв про критичну ситуацію та фактичну зупинку свого партнера - "Електроважмашу", і можливість зриву у зв'язку з цим контрактів "Укргідроенерго" з фінансуванням ЄБРР та ЄІБ.

"Турбоатом" спеціалізується на виробництві турбін для теплових і атомних електростанцій, гідравлічних турбін для гідроелектростанцій і гідроакумулюючих електростанцій, газових турбін для теплових електростанцій, парогазового устаткування та іншого енергетичного обладнання.

75,22% акцій акціонерного товариства "Турбоатом" належить державі (компанія управляється Фондом держмайна).

"Електроважмаш" належить державі і є одним з найбільших в Україні виробників енергетичного обладнання - випускає гідро- і турбогенератори, електродвигуни потужністю від 160 Вт до 12,5 МВт, унікальні електричні машини для прокатних станів.