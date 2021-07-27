Суди визнали законність рішення НБУ про банкрутство банку КБ "Південне"

Шостий апеляційний адміністративний суд 26 липня підтвердив законність рішення НБУ про виведення з ринку банку "Новий".

Про це повідомила пресслужба регулятора.

Позивачем виступало конструкторське бюро "Південне" ім. Янгеля, яке було найбільшим акціонером "Нового".

"Суд вкотре підтвердив, що банк "Новий" був правомірно виведений із ринку. Акціонер банку мав можливість, однак не виконав програму капіталізації, що поставило під загрозу інтереси вкладників і кредиторів. Тож виведення неплатоспроможного банку з ринку є очікуваним наслідком такої бездіяльності його власників", – прокоментував рішення суду начальник управління претензійно-позовної роботи НБУ Віктор Григорчук.

Нагадаємо, що банк "Новий" у 2017 році збирався добровільно припинити банківську діяльність і навіть підготував відповідний план. НБУ відмовився його узгодити, оскільки були підстави для визнання банку неплатоспроможним: розмір регулятивного капіталу ПАТ "АКБ Новий" на 12 липня становив менше однієї третини від мінімального рівня.

КБ "Південне", яке володіло 18,3297% акцій банку "Новий", намагалося оскаржити це рішення НБУ, але спочатку Окружний адмінсуд Києва, а потім і апеляційний суд відмовили йому в задоволенні адміністративного позову.

Реальним власником банку вважався генеральний конструктор КБ "Південне" Олександр Дегтярьов. Він помер у 2020 році від коронавірусу.

Банк "Новий" на момент банкрутства займав 58-ме місце за розміром активів серед 90 діючих на той час банків.